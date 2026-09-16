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Ce înseamnă simbolurile de pe telecomanda aerului condiționat. Funcțiile pe care puțini le folosesc

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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Imagine cu o mână de bărbat care ţine o televomandă în dreptul unui aparat de aer condiţionat
Ce înseamnă simbolurile de pe telecomanda aerului condiționat, sursa: Shutterstock
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Odată cu progresele înregistrate în domeniul controlului climatic, telecomenzile aparatelor de aer condiționat au devenit tot mai sofisticate, oferind numeroase funcții care pot crea mediul ideal prin simpla apăsare a unui buton. Dar ce înseamnă, de fapt, toate acele simboluri de pe telecomanda aparatului tău de aer condiționat?

Cuprins:

Ce înseamnă „mode” pe telecomanda de aer condiționat

Înainte de detalia semnificația simbolurilor de pe o telecomandă de aer condiționat (AC), este important de reținut că acest dispozitiv maximizează atât eficiența energetică, cât și confortul din locuința ta. Printre numeroasele butoane se află și cel denumit „Mode”, care îți permite să navighezi între diferitele setări de funcționare ale unității.

Selectarea modului este probabil cea mai importantă setare de pe telecomanda aparatului tău de aer condiționat pentru că, dacă nu alegi modul potrivit, celelalte setări nu îți vor oferi confortul dorit. Utilizarea corectă a diferitelor moduri poate avea un impact semnificativ asupra stării de confort percepută într-un spațiu. Înțelegând ce face fiecare mod și când este cel mai potrivit să fie folosit, utilizatorii pot optimiza performanța sistemului de aer condiționat, astfel încât să creeze mediul ideal prin simpla apăsare a unui buton.

Modurile AC de pe telecomandă și ce funcții îndeplinesc

Aparatul de aer condiționat dispune de multe moduri din care poți alege, astfel încât să fie satisfăcute toate nevoile de confort. Deşi intervalul de temperatură al unui AC rezidențial poate fi setat între 16°C și 32°C – se recomandă ca temperatura să fie setată între 22°C și 26°C. Iar atunci când pornești aparatul pentru prima dată, vei observa o diferență între temperatura setată și cea din cameră. Acest lucru se întâmplă deoarece AC-ul are nevoie de timp pentru a ajusta temperatura din încăpere la cea dorită. În continuare prezentăm cele mai comune moduri disponibile pe o telecomandă de aer condiționat (acestea pot varia în funcție de model).

Heat (Încălzire)

În acest mod, reprezentat prin simbolul soare, AC-ul inversează fluxul de aer, absorbind căldura din aerul exterior și transportând-o în interior, fiind ideal pentru sezonul rece. Se recomandă folosirea lui când temperatura exterioară este sub 21°C, evitând funcționarea peste acest prag pentru a proteja aparatul. De asemenea, este recomandat pentru utilizare până la temperaturi exterioare de minimum -15°C.

Cool (Răcire)

Reprezentat printr-un fulg de nea, acest mod este setarea implicită pentru majoritatea aparatelor de aer condiționat. Când este activat, AC-ul elimină căldura din cameră, creând un mediu mai răcoros. Reține că răcirea nu va porni dacă temperatura setată este mai mare decât cea din cameră. Funcția de răcire are un interval de temperatură între 16°C și 32°C.

Dry (Uscare/Dezumidificare)

Modul Dry, simbolizat printr-o picătură de apă, este o funcție care transformă AC-ul într-un dezumidificator, reducând nivelul de umiditate din cameră și oferind în zilele tropicale o senzație de confort, fără să fie nevoie de modul de răcire. Pentru o dezumidificare eficientă, este necesară o ușoară răcire pentru a capta umiditatea, astfel încât poți seta temperatura într-un interval mai restrâns decât în modul de răcire. Pentru cameră, este recomandată o temperatură între 20°C și 26°C. În plus, modul Dry comută automat unitatea la o viteză scăzută a ventilatorului, astfel încât este silențios.

Modul Auto

Modul Auto funcționează atât pentru răcire, cât și pentru încălzire și este o funcție care ajustează automat modul de operare al unității în funcție de condițiile din încăpere. El menține o temperatură confortabilă și un nivel adecvat de umiditate relativă, dar dacă modul selectat nu este cel dorit, poate fi schimbat manual.

Modul Fan (Ventilator)

Modul Fan, reprezentat printr-un simbol de moară de vânt, activează ventilatorul pentru a circula aerul în cameră, fără a scădea semnificativ temperatura. Este ideal când îți dorești o circulație a aerului, dar nu ai nevoie de răcire sau de încălzire. Spre deosebire de celelalte moduri, Fan nu pune în funcțiune compresorul, economisind astfel energie. Este important de înțeles că acest mod nu oferă răcire, ci servește doar la circularea sau suflarea aerului.

Funcțiile unei telecomenzi de AC

Dincolo de modurile de bază, telecomanda aparatului tău de aer condiționat ascunde o serie de funcții suplimentare, care îți oferă mai mult confort și control.

Butonul de viteză a ventilatorului

Permite ajustarea debitului de aer, opțiunile incluzând de obicei setările scăzut, mediu, ridicat și auto. În modul auto, viteza ventilatorului se ajustează automat în funcție de schimbările de temperatură pentru o răcire/încălzire optimă. Setările mai ridicate au ca rezultat o funcționare mai rapidă a ventilatorului.

Butonul Swing (baleiere)

Această funcție ajustează direcția fluxului de aer, putând oscila stânga, dreapta, sus sau jos, în funcție de model. În timpul funcționării, deflectorul orizontal de aer se ajustează automat la unghiuri potrivite. Totodată, deflectorul poate fi ajustat manual în sus și în jos sau setat la un unghi dorit folosind butonul dedicat.

Butonul Silent (mod silențios)

Unele aparate de aer condiționat dispun de un mod silențios care permite ventilatorului să funcționeze la viteză minimă. Apăsând butonul „Silent” în timpul funcționării Auto, Heat, Dry, Cool sau Fan, viteza ventilatorului trece la viteza silențioasă, potrivit hitachiaircon.com. Pentru a-l dezactiva, apasă butonul On/Off, Silent sau cel de viteză a ventilatorului.

Butonul Eco

Funcționează atât pentru răcire, cât și pentru încălzire, iar când este selectat, ajustează temperatura setată curentă la o valoare care oferă în continuare confort, în timp ce crește sau scade (în funcție de mod) temperatura setată către una mai eficientă energetic. Unele AC-uri dispun și de un mod Smart Eco, ce ajută aparatul să economisească energie când camera este goală, iar aparatul trece automat în modul Eco de fiecare dată când detectează că spațiul este neocupat. Apoi, când camera este din nou ocupată, Smart Eco readuce AC-ul la setarea anterioară.

Butonul Powerful (putere maximă)

Activează modul „turbo”, care accelerează compresorul și ventilatorul aerului condiționat pentru o răcire sau pentru o încălzire mai rapidă. Apăsarea acestui buton în timpul funcționării Auto, Heat sau Cool activează puterea maximă timp de 20 de minute (acest interval poate varia în funcție de model). Apoi, sistemul revine la setările anterioare. Capacitatea aparatului de aer condiționat nu va crește dacă acesta funcționează deja la capacitate maximă sau chiar înainte de operațiunea de dezghețare în timpul funcționării în modul Încălzire.

Butonul Sleep (GoodSleep și SleepSense)

Butonul Sleep este disponibil în timpul funcționării Auto, Heat, Dry, Cool sau Fan și ajustează temperatura și reduce viteza ventilatorului pentru un mediu odihnitor. Unele AC-uri oferă un mod specific reprezentat prin pictograma cu lună și „zzz”, iar altele dispun de un senzor de mișcare care permite utilizarea acestui mod. Funcția Sleep creează o temperatură plăcută pentru a te ajuta să adormi și o va ajusta automat de îndată ce detectează că ai adormit. Astfel, temperatura rămâne nici prea rece, nici prea caldă, reducând totodată consumul de energie.

Temporizator On/Off

Permite utilizatorilor să programeze pornirea/oprirea AC-ului la momente specifice. Aceasta include un temporizator de oprire pentru programarea opririi aparatului, un temporizator de pornire pentru pornirea la o oră stabilită și un temporizator On/Off pentru alternarea între orele de pornire și oprire. Utilizatorii pot seta un singur mod de temporizator la un moment dat, iar dacă este deja setat un temporizator săptămânal, operația simplă de temporizare on-off are prioritate. Pentru telecomenzile cu ceas, poți seta ora dorită de activare a temporizatorului on/off, iar pentru cele fără ceas, introduci numărul de ore până la activarea automată.

Butonul Clean și FrostWash

FrostWash este o funcție care elimină praful și murdăria din schimbătorul de căldură interior prin înghețare și dezghețare și poate fi pornită prin apăsarea butonului FrostWash sau Clean. Aceasta funcționează în anumite intervale de temperatură și umiditate și poate fi oprită prin apăsarea butonului On/Off. Totuși, nu poate fi reactivată pentru 60 de minute după finalizare. Evită deschiderea ferestrelor sau ușilor în timpul funcționării pentru a preveni formarea condensului și nu deschide panoul frontal. Înainte să activezi FrostWash, este nevoie să anulezi orice setare de temporizator.

Butonul Leave Home

În țările unde temperaturile de iarnă ajung la 0°C sau sub acest prag, „Leave Home” previne scăderea excesivă a temperaturii din cameră și reduce riscul de înghețare a țevilor când locuința este neocupată câteva zile. Pornește cu o temperatură inițială de 10°C, într-un interval de la 10°C la 16°C. Această setare menține o căldură minimă în casă în perioadele în care ești plecat de acasă pentru mai mult timp. Pentru a o activa, apasă butonul Leave Home, din standby sau în timpul funcționării – încălzirea pornește automat la 10,0°C, temperatură pe care o poți ajusta ulterior în intervalul specificat. Funcția se anulează apăsând On/Off, Leave Home din nou sau selectând alt mod. Când este activă, viteza ventilatorului și poziția deflectorului nu pot fi modificate.

Butonul Mode Operation Lock (blocarea modului de funcționare)

Permite fixarea funcționării în modul Heat, Cool sau Dry. Pentru a bloca funcționarea în modul Heat, apasă simultan butonul Heat Mode și butonul de operare a modului timp de trei secunde, când telecomanda este oprită. Simbolurile pentru modul Heat vor fi afișate și apoi vor rămâne fixe. Pentru a debloca această funcție, se urmează o procedură similară. Pentru a bloca modurile Cool și Dry, se urmează aceiași pași, dar vor fi afișate simbolurile specifice. Această funcție nu se va activa dacă sunt active rezervări de temporizator sau My Mode.

Butonul Reset

În timpul înlocuirii bateriilor sau în cazul unui incident neașteptat, resetează componenta hardware a telecomenzii apăsând și eliberând butonul Reset. Afișajul va afișa setările inițiale timp de două secunde, apoi va reveni la ecranul de start. Folosește un obiect ascuțit pentru a apăsa butonul de resetare și, odată ce telecomanda a fost resetată, toate setările vor reveni la valorile implicite, cu excepția funcțiilor speciale activate de tine.

My Mode

Această funcție este disponibilă doar la anumite aparate de aer condiționat și permite setări de confort personalizate, programate prin telecomandă, fiind disponibile până la trei programe. Dacă locuința ta este împărțită de mai multe persoane și fiecare are preferințe diferite de temperatură, acestea pot fi salvate separat folosind My Mode și ulterior selectate ușor de pe telecomandă când este nevoie.

Ce faci dacă telecomanda AC nu funcționează

Dacă telecomanda AC-ului tău nu funcționează corespunzător trebuie mai întâi să verifici bateriile. Scoate-le timp de 30 de secunde, apoi introdu-le, asigurându-te că polaritatea este corectă. Dacă problema persistă, încearcă să apeși orice buton de pe telecomandă și verifică dacă se aprinde un indicator luminos. În caz contrar, este posibil ca telecomanda să fie defectă.

De asemenea, asigură-te că nu există obstacole care blochează semnalul dintre telecomandă și unitatea AC, deoarece acestea pot interfera cu transmisia. La final, verifică dacă sunt lumini puternice în apropiere, deoarece acestea pot bruia semnalul, iar dacă există, încearcă să le diminuezi sau să le îndepărtezi. Dacă problemele persistă, contactează furnizorul pentru asistență.

În cazul în care telecomanda se blochează, pe display-ul acesteia apare simbolul de blocare, denumit și simbol de interdicție, iar apăsarea butoanelor nu va modifica setările. Există două tipuri de blocare: blocarea completă, în care toate butoanele sunt „înghețate”, și blocarea parțială, care restricționează doar anumite comenzi, cum ar fi modul de funcționare. Pentru a debloca aceste comenzi, de obicei trebuie apăsate simultan două butoane specifice de pe telecomandă.

Vezi şi de ce nu trebuie să setezi aerul condiţionat la 16°C!

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Tags: curiozități evergreen Sfaturi utile
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CTP, despre cei care au aruncat cu pietre la protestul din Piața Victoriei: „Unii sunt consacrați în postura de bătăuși. Chiar au stat pe sec cam mult. N-au mai avut prilejul să se satisfacă cu astfel de violențe”
Olimpia Moica , directoarea AEM
Exclusiv
Știri România
10:00
Dosarul devalizării celei mai mari fabrici de contoare din România. Schimbare radicală în urma deciziei Tribunalului Timiș: „Nu merg la pușcărie, dar lasă deschisă calea despăgubirilor”
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
15 sept.
De ce nu poate rezolva Guvernul problemele oierilor
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea ca ambasador al României în Cuba și alte state din Caraibe. Foto: Profimedia
Opinii
15 sept.
Nu doar corupția ucide! Nepăsarea de oameni și nepriceperea la guvernare ucid și ele!
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Opinii
15 sept.
Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
14 sept.
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
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