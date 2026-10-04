Kim Jong Un, 42 de ani, ajuns la 140 de kilograme, este avertizat de experți că stilul său de viață îi pune viața în pericol, relatează Daily Star. Liderul nord-coreean ar putea suferi un atac de cord.

Ca un luptător de sumo

Liderul de la Phenian se confruntă cu probleme grave de sănătate, fiind descris drept „extrem de obez” de către serviciile de informații sud-coreene.

Kim Jong Un are 1,70 metri și cântărește 140 de kilograme, echivalentul categoriei de greutate cea mai mică din luptele profesionale de sumo.

Mănâncă preum un rege francez nebun. Este un băutor înrăit, fumător și se înfruptă din cele mai bune bucătării din întreaga lume, în timp ce cetățenii săi, afectați de sărăcie, mor de foame.

Emmental, homar, caviar, foie gras

Kim este cunoscut pentru preferința sa pentru un stil de viață extravagant și nesănătos. Dieta sa include delicatese precum brânza Emmental, despre care se spune că i-a provocat gută în 2014, homar, caviar și foie gras.

Fostul bucătar-șef al hotelului Metropole din Hanoi, Paul Smart, a declarat în 2019: „Îi plac caviarul, homarul, produsele de lux. Îi place să se răsfețe cu mâncăruri rafinate”.

Supa de aripioare de rechin și friptura de lobi îi încântă papilele gustative.

Alcool la greu

Pe lângă mâncărurile sofisticate, Kim este și un consumator avid de alcool. Preferă șampania Louis Roederer Cristal, care costă aproximativ 300 de euro sticla.

Fostul bucătar personal al lui Kim, Kenji Fujimoto, a dezvăluit: „Bea mult. Preferata lui era Cristal, de obicei cam două sticle deodată”.

De asemenea, se vehiculează că liderul nord-coreean consumă vin de șarpe, o băutură populară în Sudul Chinei și Asia de Sud-Est, despre care se spune că sporește virilitatea.

Vinul de șarpe este o băutură alcoolică tradițională din Asia (în special din China, Vietnam și alte țări din Asia de Sud-Est), obținută prin lăsarea la macerat sau infuzarea unui șarpe întreg - de preferință veninos, cum ar fi o cobră - într-un alcool puternic, cum ar fi vinul de orez sau vodca de cereale.

Riscuri pentru sănătate

Există temeri că „obezitatea morbidă sa l-ar putea expune riscurilor de atac de cord”, afecțiune ce i-a fost fatală tatălui său.

În plus, această situație ridică întrebări serioase despre succesiunea liderului suprem al unei țări tensionate și înarmate nuclear.

Fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, este considerată favorita liderului și ar putea fi următoarea în linia de succesiune. Ea a fost văzută tot mai des alături de tatăl său la evenimente oficiale, inclusiv teste de armament și parade.