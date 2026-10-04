Skoda recheamă aproximativ 1,7 milioane de vehicule la nivel mondial, dintre care 370.000 în Germania. Problema identificată la sistemul de direcție poate duce la pierderea direcției în cazul ruperii unui șurub, relatează publicațiile vol.at, zeit.de și Die Presse.

Problema identificată la sistemul de direcție

La câteva zile după ce Volkswagen și mărcile sale Audi și Seat au rechemat în service câteva milioane de vehicule, și Skoda lansează o campanie de rechemare, care vizează aproximativ 1,7 milioane de vehicule la nivel mondial, dintre care circa 370.000 în Germania. Potrivit datelor Autorității Federale pentru Transporturi Auto (KBA), problema ar putea afecta sistemul de direcție și poate duce la pierderea direcției în cazul ruperii unui șurub,

Descrierea problemei din baza de date a KBA indică faptul că ar putea fi vorba despre aceeași defecțiune care a determinat campaniile de rechemare pentru celelalte mărci ale grupului Volkswagen.

Ce modele Skoda sunt afectate

Potrivit bazei de date privind rechemările, ruperea unui șurub poate duce la pierderea direcției. Ca măsură pentru remedierea problemei, șurubul utilizat la prinderea sistemului de direcție urmează să fie înlocuit cu unul rezistent la coroziune.

Campania vizează modelele:

Skoda Kodiaq

Skoda Karoq

Skoda Octavia

Skoda Superb

Skoda nu a transmis inițial un punct de vedere cu privire la campania de rechemare.

Probleme la sistemul de direcție, identificate și la alte mărci Volkswagen

Cu câteva zile înainte, devenise public faptul că Volkswagen, Audi și Seat recheamă în service câteva milioane de vehicule.

„În cadrul verificărilor interne privind calitatea, s-a constatat că la anumite vehicule din diferite game ale mărcii Volkswagen poate apărea o problemă la sistemul de direcție”, a transmis un purtător de cuvânt al Volkswagen, ca răspuns la o solicitare.