Ce salarii se câștigă în marketingul digital în 2026

Un specialist SEO, care optimizează site-urile pentru motoarele de căutare, câștigă 5.500 de lei pe lună, în vreme ce un specialist pay-per-click primește 6.000 de lei net, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

Concomitent, un manager de marketing digital încasează 8.000 de lei net.

„Marketingul digital este în continuare un domeniu în care nivelul salarial este competitiv, mai ales pentru specialiștii care au experiență și o specializare bine conturată. Diferențele de venit sunt însă importante în funcție de rol, industrie, nivel de responsabilitate și, mai ales, de competențele pe care le poate aduce un profesionist. Piața s-a maturizat, iar companiile nu mai caută doar oameni care să execute campanii sau să creeze conținut, ci specialiști care înțeleg datele, pot optimiza bugete și pot demonstra impactul activității lor în business”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Inteligența artificială și lucrul pe cont propriu

De asemenea, există o cerere tot mai clară pentru profesioniști care știu să folosească instrumentele AI fără să piardă din vedere strategia și componenta creativă.

„În paralel, freelancingul rămâne o variantă interesantă pentru specialiștii cu experiență și portofoliu, mai ales atunci când reușesc să lucreze cu mai mulți clienți sau cu proiecte din piețe externe. Piața rămâne competitivă, iar pentru cei care se axează pe o specializare clară și își pot demonstra impactul, există în continuare oportunități bune de carieră.”, punctează Dumitra.

17.700 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.700 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 9.400 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.