„Evident că acesta este un vis pe care îl dorim în continuare îndeplinit. Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria), vor avea un culoar foarte clar”, a afirmat Andrei Muraru joi, 19 februarie, la Antena 3.

El a precizat că vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, la omologul Donald Trump, mai este de actualitate, însă nu a putut oferi un interval de timp în care acest acest lucru se va întâmpla.

„În privinţa vizitei bilaterale la care lucrăm, aşa cum am spus, ea depinde de foarte mulţi factori şi, în primul rând, de disponibilitatea de agendă a Casei Albe. Aici am avut o săptămână de întâlniri împreună cu consilierul pe securitate naţională al preşedintelui, cu consilierul pe probleme economice al preşedintelui. Vicepremierul Cătălin Predoiu este aici, pentru discuţii cu partenerii americani. Am avut şi o întâlnire cu şefa serviciilor naționale americane de informații, Tulsi Gabbard. Toate aceste discuţii vin să pregătească această vizită şi să clarifice anumite aspecte. În proporţie covârşitoare ele sunt legate de chestiuni economice şi credem că, atunci când vom ajunge la un acord în privinţa agendei pe care o pregătim, Casa Albă va putea să ofere câteva opţiuni de agendă”, a afirmat Muraru.

Afirmațiile au venit la câteva ore după ce Nicușor Dan a fost prezent în SUA, la Consiliul pentru Pace inițiat de Trump, numai că liderul de la Cotroceni a reușit să stea de vorbă cu președintele SUA doar câteva zeci de secunde, timp în care au schimbat „chestiuni de politețe”, după cum a explicat Nicușor Dan. Mai mult, Trump a făcut o gafă de protocol în discursul său: l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru, în loc de președintele României.

Amintim că, pe 25 martie 2025, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în Programul Visa Waiver, decisă de fosta Administrație Biden, și că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor, care era programată pe 31 martie, fără să ofere un motiv clar. Nici după aproape un an de la acel moment, Administrația Trump nu a făcut un anunț privind orizontul de timp în care românii vor putea călători în SUA fără viză, deși țara noastră îndeplinește toate criteriile.

Mai amintim că, pe 3 aprilie 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat, într-o discuție cu presa, că are în SUA doi trimiși care vor avea discuții oficiale la reședința privată a lui Donald Trump, Mar-a-Lago, dar a refuzat să le dea numele și a susținut că cei doi vor merge pe cont propriu pentru a face lobby țării noastre, căreia i se luase dreptul de a intra în programul Visa Waiver. Unul dintre ei era Dragoș Sprînceană, așa cum a descoperit presa, lucru confirmat apoi de premier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE