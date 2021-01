Ce se întâmplă cu dozele de vaccin nefolosite la finalul zilei în spitalul din Timișoara. Explicațiile managerului

Pe listele suplimentare întocmite de Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara figurează personal medical din afara spitalului – angajați ai altor spitale din oraș, ambulanțieri, farmaciști sau stomatologi.

”Dacă mai sunt câteva doze care rămân – două, trei, patru, cinci – cum am făcut noi? Am făcut liste suplimentare cu alți colegi de la alte spitale, cărora le-am spus: ”Domnule, dacă ne mai rămân doze, țineți telefonul lângă voi, ca să veniți să vă vaccinăm și să nu pierdem nicio doză”. Și am luat colegi de la ambulanță, inclusiv ambulanțieri și șoferi care lucrează pe ambulanțele ce preiau pacienți COVID”, a explicat Cristian Oancea.

„Noi nu am irosit nicio doză, le-am fructificat pe toate și așa vom face și în viitor. Acum îi avem de vaccinat, spre exemplu, pe colegii de la Institutul de Boli Cardiovasculare de lângă noi, precum și pe rezidenții care au venit la Boli infecțioase și la Pneumologie. Sunt în jur de 300 de persoane, asta înseamnă maximum două zile de vaccinare la noi”, a adăugat Cristian Oancea

”Din start, noi la aceste 300 de persoane mai facem însă o listă de 10-15 persoane pentru ca, în cazul în care rămân doze, ori colegi de la alte spitale, ori din mediul privat, ori farmaciști, ori stomatologi, să nu aruncăm nicio doză și nici să nu le întoarcem înapoi, pentru că, odată ce le diluăm, acel ser rezistă 5-6 ore la temperatura camerei”. Cristian Oancea, manager Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara:

Cristian Oancea a precizat că spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara nu face altceva decât să respecte strategia implementată la nivel național.

”Asta s-a stabilit, asta trebuie să facem. Nu putem să luăm fiecare om de pe stradă sau să dăm anunțuri pe Facebook sau pe alte canale de comunicare: ”Vino să te vaccinezi!””, a concluzionat Cristian Oancea.

Această reacție vine după ce, marți, Laurențiu Belușică, managerul spitalului din Găești, a scris pe Facebook că unitatea medicală va administra vaccinul anti-COVID-19 oricărei persoane care se prezintă voluntar la centru.

Ulterior, într-un interviu pentru Libertatea, managerul spitalului din Găești a dat înapoi, spunând că Facebook ”nu este o sursă”.

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat la cazul Găești, precizând că ”declarațiile lui (n.r.- Laurențiu Belușică) nu au nicio legătură cu faptele lui, care sunt conforme”.

