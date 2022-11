În prezent, consumatorii casnici şi IMM-urile au preţurile plafonate de stat, care compensează furnizorilor diferenţa dintre plafon şi un preţ stabilit tot de autorităţi, 1.300 lei pe MWh – tarif sub prețul pieței.

Pe tot parcursul anului, statul a avut însă mari întârzieri în plata acestor deconturi, prin urmare contractele cu aceşti consumatori ar putea fi considerate nerentabile de către compania sau companiile care vor prelua operațiunile Enel.

Clienții Enel ar putea ajunge la un furnizor de ultimă instanță

În cazul în care noul cumpărător nu va dori să preia şi contractele clienţilor Enel, aceştia urmează să fie transferaţi automat la furnizorul de ultimă instanţă – un furnizor dintre cei existenţi pe piaţă, stabilit lunar de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE).

Doar că preluarea unui număr atât de mare de contracte de un singur furnizor nu e posibilă, pentru că niciunul dintre furnizorii actuali nu are o astfel de capacitate. Soluţia este ca această problemă să fie discutată din timp de către autorităţile române cu companiile care ar dori să cumpere operaţiunile Enel din România, scrie Hotnews.

Ce spune Consiliul Concurenței

Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a declarați, marți, că clienții Enel nu vor fi afectați de plecarea companiei din România.

„Enel era un operator în expansiune şi am apreciat poziţia lor în piaţă. Se schimbă proprietarul, nu dispare compania. Vă dau exemplul CEZ, care se numeşte în continuare CEZ, deşi proprietarul nu mai este compania din Cehia, ci un fond de investiţii australian localizat la Londra. Dar clienţii au contract cu compania CEZ şi primesc serviciile CEZ. Nu există niciun motiv pentru care vânzarea ar afecta clienţii. Ieşirea unei companii nu este o tragedie în sine, companiile vin şi ies”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Grupul italian de utilități Enel și-a anunțat marți intenția de a pleca din România în anul 2023. Gigantul energetic italian are în plan vânzarea de active în valoare de 21 de miliarde de euro la nivel global.

Enel deține trei distribuții care alimentează cu electricitate Banatul, Dobrogea și sudul Munteniei, aceasta din urmă incluzând Bucureștiul și regiunea apropiată. Distribuțiile Enel administrează 130.000 de kilometri de linii electrice în România și deservesc peste 3 milioane de clienți.

Presa economică a scris de curând că PPC – compania de electricitate a Greciei – dorește preluarea Enel România, tranzacția fiind evaluată la 1,8 miliarde de euro.

Enel a mai vrut să plece din România în 2014 și 2019.

Directorul general al grupului italian, Francesco Starace, susține că motivul pentru care Enel a decis să plece din România nu îl reprezintă cadrul legal, care „nu este mai bun sau mai rău” decât altele, ci faptul că nu mai există posibilități de creștere.

„Am decis să ieșim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obținem o creștere suplimentară în viitor. Am «saturat» spațiul pentru investiții în rețele si am ajuns – mai mult sau mai puțin – într-o poziție pe segmentul de clienți și de producție care nu mai oferă multe posibilități de creștere”, a spus Storace.

Foto: Hepta

