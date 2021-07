Artiștii și lucrătorii din domeniul cultural acuză Guvernul că are la dispoziție 1,1 miliarde de euro de la Comisia Europeană, dar nu a acordat până acum ajutoare companiilor și angajaților din acest sector, deși este cel mai afectat de restricții.



Libertatea a scris că, în timp ce 30.000 de angajați din domeniul cultural așteaptă ajutoarele de zece luni, autoritățile își pasează problema de la una la alta.

Lucrătorii din domeniul cultural au primit anul trecut indemnizații de la stat, odată cu tot restul economiei închise prin ordonanțele militare.

Ajutoarele ar trebui acordate însă pentru faptul că sectorul are în continuare restricții, iar activitatea nu se poate desfășura normal, potrivit asociațiilor din domeniu.

România poate împrumuta 4,1 miliarde de euro prin instrumentul SURE, creat special de autoritățile de la Bruxelles pentru a finanța schemele de susținere a locurilor de muncă afectate de pandemie.

Din această sumă, România a folosit 3 miliarde de euro, astfel că se mai pot folosi 1,1 miliarde de euro.

Scheme pe termen scurt

Libertatea a întrebat oficial Comisia Europeană cum explică faptul că mediul privat critică neutilizarea banilor.

Un declin economic mai puțin anticipat în 2020 și o revenire mai puternică decât cea așteptată în prima parte din 2021 pot implica faptul că o parte din aceste măsuri, precum relativ noua schemă pe termen scurt privind munca, au devenit mai puțin atractive pentru companii.

Comisia Europeană:

Aceasta mai spune că dacă situația medicală se îmbunătățește, iar apoi sunt necesare alte măsuri, precum schimbarea politicilor active privind piața muncii, atunci acestea ar putea fi suportate prin alte instrumente, precum Facilitatea pentru Recuperare și Reziliență.

Din aceasta sunt finanțate Planurile Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR) ale fiecărui stat.

Sectorul cultural nu are însă incluse ajutoare de la stat prin PNRR, deși s-a discutat la un moment dat acest lucru.

Surprinși de poziția UE

Bogdan Nedelcu, președintele Asociației Lucrătorilor în Industria Spectacolelor (ALIS), care reprezintă tehnicieni, luminiști, sunetiști, producători, este surprins de răspunsul Comisiei Europene.

„Sectorul cultural are nevoie de ajutor. Ok, am primit indemnizații anul trecut, dar numai taxele pe aceste indemnizații sunt de 4.000 de euro de persoană. Ca să le plătești, trebuie să lucrezi. Dar atât timp cât există restricții la evenimente, practic nu ai cum. Comisia Europeană vede doar situația macro, dar trebuie să vezi exact sectorul. Se știa că or să fie taxe, dar nu se știa că nu poți să lucrezi 16 luni. Când schimbi normele în fiecare lună publicul e foarte circumspect”, acuză Nedelcu.

Libertatea a scris anterior că persoanele care au primit anul trecut bani de la stat trebuie să plătească acum la Fisc aproape jumătate din sumele primite ca impozit pe venit și contribuții sociale și de sănătate.

Discriminare sau precauție?

Nedelcu critică și măsurile luate de autorități, care limitează numărul participanților la evenimente, spunând că în alte domenii, precum hoteluri și restaurante, nu există limite.

„Este un blocaj. Sectorul cultural este singurul unde se limitează numărul de clienți. A fost 500, acum limita este 2.500, iar ce e peste 2.500 trebuie numai vaccinați”, se plânge acesta.

Pasarea responsabilității între ministere

Un proiect de lege care reglementează sprijinul pentru artiștii și angajații din sector există la Ministerul Culturii de mai multe luni, dar bate pasul pe loc.

Acesta acuză „dialogul precar” cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și speră ca Ministerul Finanțelor să fie de acord cu finanțarea schemei de la bugetul de stat.

Ministerul condus de Cristian Ghinea a transmis că folosirea fondurilor SURE este problema Finanțelor, iar acestea ne-au trimis înapoi la Ministerul Proiectelor Europene.

Ce este SURE

Instrumentul SURE pune la dispoziția celor 27 de țări ale Uniunii Europene o sumă totală de 94,3 miliarde de euro pentru împrumuturi.

Potrivit Comisiei Europene, 19 state membre au primit fonduri prin instrumentul SURE.

În total, acestea au împrumutat aproape 90 de miliarde de euro. Alte state mai pot cere bani prin SURE, fiind disponibili aproape 6 miliarde de euro, conform Executivului european.

