Având în vedere starea tehnică a vehiculului și vechimea acestuia, prețul de evaluare stabilit de experți este unul accesibil, vizând persoanele interesate de achiziții auto cu bugete reduse sau pentru piese de schimb.

Procedura de licitație face parte din activitatea curentă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate în proprietatea statului prin executare silită.

Detalii financiare și condiții de participare la licitația ANAF din București

Prețul de pornire pentru acest autoturism a fost fixat la suma de 2007 lei (inclusiv TVA). Persoanele care doresc să participe la procesul de licitare trebuie să respecte următoarele condiții administrative:

Garanția de participare: Depunerea unei taxe reprezentând 10% din prețul de pornire, respectiv 200 de lei, cu cel puțin o zi înainte de data licitației.

Documentație: Depunerea dosarului care să conțină oferta de cumpărare, dovada plății garanției și actele de identificare (copie CI pentru persoane fizice sau certificat constatator pentru persoane juridice).

Prețul de pornire pentru mașina scoasă la licitație de ANAF este de 2000 de lei.

Starea tehnică a mașinii

Conform raportului de expertiză pus la dispoziție de către organizatori, autoturismul prezintă o serie de caracteristici specifice uzurii logice și depozitării prelungite:

Model și motorizare: Ford Mondeo, an de fabricație 2005, echipat cu un motor diesel de 2.000 cmc (TDCI).

Aspect exterior: Caroseria de culoare neagră prezintă exfolieri ale stratului de lac și puncte de rugină vizibile în mai multe zone.

Interior și dotări: Gradul de uzură al habitaclului este considerat mediu spre ridicat, conform vechimii vehiculului.

Mai mult, anunțul ANAF spune că mașina are bateria descărcată, nu i se deschid portierele și are și talonul reținut de Poliție pentru anvelope uzate.

Interiorul mașinii este extrem de uzat. Sursa foto: ANAF.

Unde și când va fi organizată licitația de la ANAF?

Licitația se va desfășura la sediul unității fiscale din București, situat pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, pe 7 mai 2026. Potențialii cumpărători au posibilitatea de a viziona autoturismul anterior licitației, prin stabilirea unei programări cu executorul fiscal desemnat în anunțul de vânzare.

ANAF precizează că bunul se vinde „în starea în care se află”, fără garanții post-vânzare, iar adjudecatarul va avea obligația de a achita integral prețul și de a ridica vehiculul de la locul de depozitare pe cheltuială proprie.

De cealaltă parte, cea mai scumpă mașină vândută la licitație de ANAF are o taxă de participare de 116.721 de lei.

