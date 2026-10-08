Cea mai murdară Dacie Dokker din România, cu buturugi în loc de suspensie, a ajuns la RAR Botoșani: „Vă puteți imagina de ce ar pune cineva buturugi de lemn?”

Un șofer din Botoșani, proprietar al unei Dacii Dokker, care a rămas fără talon din cauza unor probleme la instalația de iluminare, a dus mașina la Registrul Auto Român, acolo unde inginerii care i-au făcut verificarea tehnică au fost atât de impresionați încât au publicat imaginile pe Facebook.

Cea mai murdară Dacia Dokker din România a ajuns la RAR Botoșani, acolo unde proprietarul a cerut o nouă verificare tehnică pentru a putea primi certificatul de înmatriculare.

„La Botoșani, colegii noștri ar fi trebuit să verifice doar dacă o Dacia Dokker mai are probleme cu instalația de iluminare și semnalizare, dacă au fost înlocuite anvelopele spate și dacă bara de protecție față a fost fixată corespunzător. Inginerul RAR s-a asigurat că această mașină nu se va mai întoarce în trafic în starea actuală”, se arată într-o postare a Registrului Auto Român de pe Facebook.

Plină de gunoaie, cu scaunele rupte și cu probleme tehnice grave, cea mai murdară Dacia Dokker din România nu se va întoarce în trafic, după ce inginerii RAR au descoperit ceva mult mai grav la sistemul de suspensie al mașinii.

Proprietarul mașinii a montat buturugi în sistemul de suspensie al mașinii. Sursa foto: Facebook / Registrul Auto Român.

În loc de tampoane de suprasarcină, proprietarul mașinii a plasat două buturugi și le-a lăsat montate chiar dacă știa că va merge la RAR pentru o nouă inspecție.