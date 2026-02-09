„Sunt de acord. Trebuie să ne protejăm copiii”, a declarat el într-un videoclip postat pe Facebook, duminică, 8 februarie.

Mai multe state europene analizează măsuri similare, inspirate de exemplul Australiei, care a interzis în 2025 utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani.

Scopul deciziei este protejarea tinerilor de riscuri precum hărțuirea online, expunerea la conținut nociv sau dependența digitală.

În Cehia, discuțiile privind limitarea accesului copiilor pe platformele sociale au devenit o prioritate.

Ministrul industriei, Karel Havlicek, a declarat că guvernul intenționează să ia o decizie până la finalul acestui an.

La rândul său, ministrul sporturilor, Boris Stastny, a subliniat pe platforma X importanța activităților fizice: „E de preferat pentru cei mici să practice sporturi și să meargă la locuri de joacă, nu să stea în fața telefonului sau a calculatorului”.

În Franța, Adunarea Națională a votat recent o lege ce interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Proiectul așteaptă aprobarea Senatului.

Criticii avertizează că astfel de măsuri ar putea pune în pericol drepturi fundamentale și ar putea afecta viața privată.

În Cehia, o coaliție formată din partidul ANO al lui Babis și două partide de extremă dreaptă conduce guvernul de la Praga din decembrie, iar subiectul limitei de vârstă pentru rețelele sociale rămâne unul intens dezbătut.