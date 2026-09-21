Odată cu intrarea în vigoare a reglementărilor europene privind siguranța auto (GSR2 - General Safety Regulation 2), toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate standard cu o serie de sisteme avansate de asistență pentru șofer. Printre acestea se numără menținerea benzii de circulație, frânarea automată de urgență și, mai ales, avertizarea sonoră la depășirea vitezei legale (ISA – Intelligent Speed Assist).

BIP, conduci cu 51 unde ai voie cu 50! BIP, uită-te înainte! BIP, e timpul pentru o pauză de cafea! BIP, îți părăsești banda fără să dai semnalizator! Și tot așa, și tot așa. Te scoate din minți. Mai ales primul care greșește foarte des. Pentru că pur și simplu nu citește un indicator pentru drumul paralel sau nu înțelege indicatorul suplimentar „în condiții de umiditate” sau ceva similar.

Deși concepute pentru a spori siguranța rutieră, aceste sisteme devin adesea o sursă de stres pentru șoferi, din cauza semnalelor sonore repetitive. Pentru a respecta legea, dar și pentru a oferi o experiență de condus confortabilă, constructorul de la Mioveni a găsit o soluție ingenioasă și extrem de apreciată de clienți: butonul denumit oficial „My Safety Switch”.

Într-un interviu acordat publicației British Autocar, directorul executiv Katrin Adt indică faptul că acest buton magic este de departe cel mai utilizat dintre toate butoanele din mașină.

Amplasat în partea stângă a bordului, în apropierea volanului, a devenit rapid cel mai utilizat buton din noile modele Dacia, precum Duster 3, Sandero sau Jogger. Motivul este unul simplu: normele europene obligă producătorii auto ca toate sistemele de siguranță să fie reatribuite automat în modul activ la fiecare pornire a motorului. Astfel, șoferii sunt nevoiți să le dezactiveze manual de fiecare dată când pleacă la drum.

În loc să oblige utilizatorii să navigheze prin meniuri complicate pe ecranul tactil al sistemului de infotainment pentru a opri avertizoarele sonore enervante, inginerii Dacia au creat o comandă fizică personalizabilă. Prin intermediul meniului central, șoferul își poate configura o singură dată preferințele - de exemplu, oprirea avertizorului de depășire a vitezei și a menținerii agresive a benzii -, iar ulterior, la fiecare pornire a mașinii, este suficientă o dublă apăsare a butonului My Safety pentru ca setările personalizate să fie activate instant.

Butonul cel mai folosit la Dacia, așa cum e el explicat în Manualul Utilizatorului

Abordarea pragmatică a celor de la Dacia contrastează cu deciziile altor producători auto, care au mutat toate comenzile în meniurile digitale. Acest lucru îi obligă pe conducătorii auto să parcurgă mai mulți pași pe ecranul tactil de fiecare dată când pornesc vehiculul, crescând timpul de atenție distrasă de la drum.

Ingineria simplă orientată spre utilizator dovedește că Dacia continuă să mizeze pe soluții practice și accesibile. Prin adăugarea comenzii My Safety Switch, marca reușește să respecte normele stricte impuse de Comisia Europeană fără a compromite confortul acustic al șoferului în timpul deplasărilor zilnice.

Reglementările pe care UE le impune producătorilor sunt enorme. Katrin Adt afirmă că acum cheltuiește un sfert din bugetul său de dezvoltare pe reglementări din partea Uniunii Europene. Există deja o sută de reguli suplimentare în vigoare, iar marca se așteaptă să se confrunte cu încă 107 până în 2030.

Reglementările au devenit atât de complexe și extinse, încât a devenit imposibil să se construiască genul de mașini accesibile pentru care este cunoscută marca Dacia. Katrin Adt se întreabă dacă fiecare nouă cerință are sens pentru mașinile mici și accesibile.

Dacia, împreună cu alți producători auto, a solicitat acum cel puțin o înghețare a reglementărilor. Acest lucru le-ar permite, de asemenea, producătorilor să încerce să țină prețurile sub control. La urma urmei, odată cu fiecare nouă cerință, există un nou termen- limită pentru introducerea acesteia în mașină, iar dezvoltarea și producția trebuie să fie gata la timp. Asta costă bani. Mulți bani.

Superimportant pentru industria auto și, cu siguranță, pentru o marcă precum Dacia, care se bazează pe mașini economice. Dacă ne uităm la prima Dacia Sandero , de exemplu, costa 8.495 de euro nouă în 2008. Prețul de pornire acum este de 21.600 de euro.