Investiție de 23 de milioane de euro

Consiliul Județean (CJ) Constanța a semnat joi, 6 august, contractul de finanțare pentru un nou acvariu, considerat de autorități „cel mai mare acvariu din spațiul balcanic”. Este vorba de proiectul intitulat „Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”, o investiție în valoare de 115.023.715,83 de lei (aproximativ 23 de milioane de euro), finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Proiectul de referință pentru dezvoltarea județului Constanța intră în etapa de implementare.

„Noul Acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia, nr. 255 și va include bazine spectaculoase dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și spații moderne dedicate educației, cercetării și petrecerii timpului liber”, au precizat reprezentanții CJ Constanța.

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Construcția propusă va avea un regim de înălțime Demisol + Parter + 1Etaj + Etaj tehnic. Suprafața construită este de 2.682 mp, iar suprafața desfăşurată de 7.451 mp, conform documentației.

Durata execuției este de 2 ani

Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, potrivit autorităților județene, iar termenul de implementare este estimat în decembrie 2029

„Noul Acvariu este unul dintre cele mai importante proiecte pe care le vom realiza în următorii ani și va deveni un reper pentru turism, educație și cercetare. Este o investiție în viitorul județului nostru și în atractivitatea sa, atât pentru constănțeni, cât și pentru turiști”, a precizat Florin Mitroi, președintele CJ Constanța.

Acvariul de pe faleza Cazinoului va fi transformat în muzeu

În ceea ce privește Acvariul din Constanța, situat pe faleza Cazinoului, acesta este în proces de a fi preluat de Primăria Constanța de la Consiliul Județean.

Clădirea actuală ar urma să fie transformată în muzeu, conform propunerii firmei care administrează Cazinoul, Patrimoniu Constanța Litoral.

Acvariul din Constanța, situat pe faleza Cazinoului. Foto: Acvariul Constanța/Facebook

Clădirea de pe faleza Cazinoului din Constanța a fost închisă din februarie 2023, pentru lucrări de reparații, după ce o bucată din tavan a căzut. Inaugurată la 1 mai 1958, construcția a funcționat timp de decenii drept primul acvariu public din România.

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