Țările în care benzina și motorina sunt cele mai ieftine din Europa: două sunt în Balcani

Prețurile carburanților au crescut puternic în mai multe țări europene, însă diferențele dintre state rămân uriașe. În timp ce în Danemarca, Elveția sau Olanda un litru de carburant ajunge la peste 2,5 euro, în alte zone ale Europei șoferii pot alimenta cu aproape un euro mai puțin pe litru, scrie Blick, parte a grupului Ringier, pe baza datelor Touring Club Suisse.

Țara cu cea mai ieftină benzină: doar 1,39 de euro/litru

Cea mai mare diferență se vede în Kosovo. Potrivit datelor TCS actualizate în septembrie 2026, un litru de benzină fără plumb 95 costă echivalentul a 1,303 franci elvețieni, adică aproximativ 1,39 de euro la cursul actual, iar motorina costă aproximativ 1,49 de franci elvețieni litrul, echivalentul a aproximativ 1,59 de euro. Astfel, Kosovo este cea mai ieftină dintre țările incluse în comparația prezentată de Blick atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

O altă țară din Balcani care apare în partea de jos a clasamentului prețurilor este Croația. Benzina fără plumb 95 costă aici aproximativ 1,576 de franci elvețieni pe litru, adică circa 1,68 de euro. Pentru un litru de motorină, prețul indicat de TCS este de aproximativ 1,689 de franci, echivalentul a circa 1,80 de euro. Croația se numără astfel printre cele trei țări cu cele mai mici prețuri la ambele tipuri de carburant analizate de Blick.

Două surprize în topul celor mai mici prețuri la carburanți din Europa

O surpriză apare în cazul Suediei. Deși țările nordice sunt asociate de obicei cu un cost ridicat al vieții, Suedia are unul dintre cele mai mici prețuri la benzină dintre statele comparate. Un litru de benzină 95 costă aproximativ 1,447 de franci elvețieni, adică în jur de 1,54 de euro. La motorină, avantajul nu mai este la fel de mare: prețul ajunge la aproximativ 1,803 franci elvețieni pe litru, echivalentul a circa 1,92 de euro.

În cazul motorinei, Spania intră în top alături de Kosovo și Croația. Prețul indicat de TCS este de aproximativ 1,671 de franci elvețieni pe litru, adică aproximativ 1,78 de euro. Blick arată că una dintre explicațiile diferențelor mari de preț dintre state este politica fiscală. Spania acordă reduceri fiscale pentru carburanți, inclusiv o reducere mai importantă în cazul motorinei.

Portugalia aplică, de asemenea, măsuri prin care reduce costul carburanților pentru șoferi.

Cât costă benzina și motorina în România

Pentru România, prețul de referință indicat pentru benzina fără plumb 95 este de 1,71 de franci elvețieni pe litru, echivalentul a aproximativ 1,82 de euro. Motorina apare la aproximativ 1,805 franci elvețieni pe litru, ceea ce înseamnă circa 1,92 de euro. Asta plasează România peste Kosovo, Croația sau Suedia la benzină și peste Kosovo, Spania și Croația în cazul motorinei. TCS avertizează însă că aceste valori sunt orientative și sunt actualizate periodic. Prețurile pot varia în interiorul aceleiași țări, de la o regiune la alta și chiar de la o benzinărie la alta.

Miercuri, 23 septembrie 2026, cea mai ieftină benzină se vinde în București cu 9,93 de lei/litru, iar la motorină cel mai mic preț este 10,91 de lei/litru, iar prețul carburantului diferă în București și marile orașe.

Unde se găsește cel mai scump carburant în Europa

Diferența față de cele mai ieftine state devine evidentă atunci când prețurile sunt comparate cu cele din nordul și vestul Europei. Dintre cele 19 țări analizate de Blick, Danemarca este cea mai scumpă atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina costă aproximativ 2,398 de franci elvețieni pe litru, adică în jur de 2,55 de euro, iar motorina ajunge la 2,486 de franci, echivalentul a aproximativ 2,65 de euro pe litru. O alimentare de 50 de litri de motorină ar ajunge astfel, la aceste valori, la peste 130 de euro.

Printre țările cu prețuri foarte ridicate se numără și Elveția, Germania, Franța și Olanda. În Olanda, benzina fără plumb 95 este cotată la aproximativ 2,334 de franci elvețieni pe litru, adică aproximativ 2,49 de euro, iar motorina - la circa 2,316 franci, echivalentul a aproximativ 2,47 de euro pe litru. În Germania, benzina 95 costă în jur de 2,172 de franci elvețieni pe litru, adică aproximativ 2,31 de euro, în timp ce motorina ajunge la 2,191 de franci, echivalentul a circa 2,33 de euro pe litru.

Țările în care benzina și motorina sunt cele mai ieftine din Europa. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Elveția traversează, la rândul ei, o perioadă cu prețuri neobișnuit de ridicate. Benzina 95 ajunge la aproximativ 2,14 franci elvețieni pe litru, adică circa 2,28 de euro, iar motorina - la 2,46 de franci pe litru, echivalentul a aproximativ 2,62 de euro, nivel record pentru aceasta din urmă. Franța are și ea printre cele mai mari prețuri la carburant, iar unii francezi aleg să meargă chiar și 150 km peste graniță ca să găsească carburant la 1,68 de euro/litru. Prețul motorinei din Franța a atins duminică un nou record de 2,41 de euro pe litru.