Cel mai mare centru pentru camioane electrice din Spania

Centrul de încărcare pentru camioane electrice este situat la MercaValencia, lângă Portul Valencia, și este construite de companiile Prologis și PragmaCharge, informează EV Infrastructure News. Cu o conexiune la rețea de 4 MW, hub-ul va putea alimenta simultan 48 de vehicule grele electrice (HGV) atunci când va fi complet operațional.

Proiectul se desfășoară pe un teren de 12.500 de metri pătrați și va fi finalizat în două faze. Prima fază, ce include instalarea a 14 porturi de încărcare de mare putere, este programată să intre în funcțiune în trimestrul al treilea al acestui an. Întregul hub va deveni complet operațional până în primul trimestru din 2027.

Prologis, proprietarul terenului și dezvoltatorul infrastructurii, va colabora cu PragmaCharge, specializată în electrificarea flotelor de transport greu. PragmaCharge va închiria și va opera hub-ul ca parte a serviciului său „electric truck-as-a-service”, utilizând o platformă software proprie.

Hub-ul va fi deschis atât pentru flote dedicate, cât și pentru încărcare publică.

„Ne așteptăm ca acest hub să fie cel mai mare din Spania dedicat încărcării camioanelor electrice grele. Odată finalizat, va reprezenta una dintre cele mai importante facilități de încărcare din Europa, combinând capacitatea, locația și funcționalitatea necesare susținerii utilizării reale a flotelor”, a declarat Anil Srivasta, CEO și cofondator al PragmaCharge.

Cererea pentru camioane electrice, în creștere

Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), cererea pentru camioane electrice s-a dublat între 2024 și 2025, crescând de la 2,3% la 4,2% din piață. Deși procentul rămâne redus, specialiștii consideră că dezvoltarea infrastructurii de încărcare, precum hub-ul PragmaCharge, este esențială pentru accelerarea electrificării flotelor.

„Electrificarea flotelor va putea avansa doar dacă infrastructura de încărcare va fi amplasată în locurile potrivite, cu capacitate energetică adecvată și un model operațional care să susțină utilizarea zilnică a flotelor”, a explicat Melchert Duijve, vicepreședinte Prologis pentru soluții energetice în Europa.

Hub-uri de mare putere dedicate camioanelor electrice în România

Și România dispune de hub-uri și stații de ultra-înaltă putere special optimizate pentru camioane electrice și transport greu, situate pe coridoarele principale de tranzit.

S-a intrat oficial pe harta infrastructurii majore pentru transportul sustenabil în mai 2025, odată cu inaugurarea primului hub de mare putere dedicat camioanelor electrice. Proiectul, realizat de OMV Petrom în parteneriat cu CNAIR, este situat strategic pe Autostrada A1, în zona localității Miercurea Sibiului, din județul Sibiu.

Acest centru de încărcare impresionant pune la dispoziție o putere totală instalată de 10 MW, împărțită în mod egal pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii. Infrastructura este concepută special pentru a susține transportul greu de marfă pe distanțe lungi, oferind un număr de 18 puncte de încărcare rapidă destinate exclusiv camioanelor electrice. Datorită stațiilor ultra-rapide de 400 kW, un TIR electric își poate reîncărca bateriile într-un interval optim de numai o oră și jumătate sau două ore, o performanță net superioară metodelor clasice de alimentare.

Există însă alte două tipuri de proiecte importante care încep să apară în România.

Pe de o parte, există hub-uri majore de încărcare în orașe, dar care sunt destinate în special autoturismelor, utilitarelor ușoare de livrări sau camioanelor mai mici de distribuție urbană. Un exemplu recent este megahub-ul inaugurat de E.ON Drive la Pitești, chiar lângă Autostrada A1, care oferă 50 de puncte de încărcare, însă infrastructura sa este optimizată mai mult pentru mașini și tranzit rapid urban, nu pentru TIR-uri de mare tonaj.

Pe de altă parte, marii operatori logistici și companiile private de transport din România au început să își construiască propriile stații de încărcare în depozite. Firme care au cumpărat deja camioane electrice, precum Volvo Trucks, Scania sau Mercedes-Benz, își ajută clienții locali să își monteze puncte de încărcare direct în curtea fabricilor sau a centrelor logistice de lângă București, Timișoara sau Cluj. Acestea sunt însă private și pot fi folosite doar de camioanele firmei respective.

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