Prevenirea unei avarii de proporții

Decizia de a opri echipamentele din cadrul CET Grozăvești a fost luată exclusiv pentru protejarea turbinelor și prevenirea unei avarii de proporții în rețea. Temperaturile extreme din ultimele zile au afectat direct sursele de răcire utilizate în procesul de producție a energiei electrice.

Deși producția de energie electrică de la CET Grozăvești a fost sistată, furnizarea apei calde menajere continuă fără întrerupere pentru bucureștenii arondați acestei centrale.

ELCEN a trecut rapid la o soluție alternativă de avarie: alimentarea este asigurată prin punerea în funcțiune a unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF). Acesta permite încălzirea apei fără a mai pune sub presiune turbinele de producere a energiei electrice

„Măsura are caracter strict preventiv, fiind determinată de temperaturile ridicate ale apei de răcire, consumul redus de energie termică pe timp de vară și restrângerea ariei de alimentare cauzată de lucrările executate de Termoenergetica în rețeaua de termoficare. Locuitorii Capitalei nu sunt afectați: apa caldă menajeră este asigurată fără întrerupere prin funcționarea unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF). Luni dimineață este programată pornirea CET Progresu, măsură ce va suplimenta producția de energie electrică în Sistemul Energetic Național (SEN) în contextul actual al stării de alertă energetică”, au anunțat reprezentanții ELCEN.

De ce s-a ajuns la oprirea turbinei de la Grozăvești

Conform datelor oficiale furnizate de ELCEN, funcționarea grupului energetic a întâmpinat două probleme tehnice majore provocate de caniculă și de starea rețelei de termoficare.

  • Temperaturile ridicate ale apei de răcire: Apa preluată din râul Argeș a atins temperaturi foarte ridicate (27–30°C) din cauza caniculei, determinând o tendință de supraîncălzire la lagărele turbinei.
  • Consumul termic redus și lucrările din rețea: În această perioadă de vară, consumul de energie termică al orașului este minim. În plus, aria deservită de CET Grozăvești este temporar limitată de lucrările de reabilitare executate de Compania Municipală Termoenergetica în rețeaua de transport.

Din acest motiv, volumul redus de apă aflat în circulație nu a putut prelua căldura generată în regim de cogenerare, ceea ce a dus la creșterea temperaturilor agentului termic la valori foarte ridicate: aproximativ 95–100°C pe tur și peste 75°C pe retur. Un astfel de regim a împiedicat răcirea corespunzătoare a ansamblului cazan-turbină și a limitat menținerea agregatului în parametri tehnici optimi, au transmis specialiștii.

Oprire controlată

Pentru a preveni uzura sau avarierea agregatului, specialiștii ELCEN au decis oprirea operativă a grupului înainte de atingerea limitelor critice de siguranță.

Compania a anunțat că vineri, 7 august, „a efectuat oprirea preventivă și controlată a grupului energetic în cogenerare (cazan + turbină) din cadrul CET Grozăvești. Măsura a fost luată exclusiv pentru protejarea echipamentelor și pentru a evita declanșarea unei avarii majore, în condițiile meteorologice dificile din această perioadă”.

Grupul energetic de la CET Grozăvești a fost repus în funcțiune la data de 3 august, funcționând în regim de cogenerare și livrând zilnic 30 MW în Sistemul Energetic Național pentru sprijinirea rețelei electrice în starea de alertă energetică.

Consumatorii casnici nu vor fi deconectați, a anunțat Ilie Bolojan

În contextul unei crize energetice severe, accentuate de o secetă persistentă și de scăderea debitelor Dunării, Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice.

Documentul strategic permite Transelectrica să limiteze consumul de curent al marilor companii industriale în caz de criză.

Potrivit procedurilor cuprinse în plan, Transelectrica poate notifica marii consumatori, cu 24 de ore înainte, că urmează să le fie limitat consumul și, în anumite situații, va putea anunța unele companii că vor fi deconectate de la sistem.

Totuși, premierul interimar a oferit asigurări ferme că populația, spitalele și unitățile strategice sunt exceptate de la aceste măsuri. Șeful Guvernului a precizat că România nu este în prezent în situația de față.

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