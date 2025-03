Această creştere, cu 7,2% anul acesta, era aşteptată şi corespunde cifrei anunţate anul trecut. Regimul de la Beijing menţine o rată de creştere constantă a cheltuielilor sale militare, asta deși se confruntă cu urmări nefavorabile după trei ani de creştere economică lentă, pe fondul unor provocări geopolitice tot mai mari, de la Taiwan la Ucraina.

Creşterea anunţată miercuri este egală cu cea de anul trecut, dar rămâne cu mult peste ţinta de creştere economică a Chinei pentru acest an, stabilită la 5%, notează BBC.

Potrivit unor analiști consultați de Reuters, creșterea cheltuielilor militare reflectă ambiţiile Beijingului de a continua modernizarea militară pe fondul provocărilor geopolitice.

Liderii de la Beijing încearcă să transmită populaţiei chineze mesajul că sunt încrezători că economia ţării poate creşte, chiar şi cu ameninţarea unui război comercial cu SUA.

Liderii de la Beijing țin să-și prezinte țara ca fiind stabilă şi paşnică, în contrast cu SUA, pe care o acuză că este implicată în războaiele din Orientul Mijlociu şi Ucraina.

Regimul de la Beijing poate spera, de asemenea, să capitalizeze din acţiunile lui Donald Trump împotriva unor aliaţi ai SUA, precum Canada şi Mexic, care au fost, de asemenea, vizați de tarifele vamale impuse de președintele american.

Premierul chinez a subliniat miercuri că ţara sa va continua să se deschidă şi speră să atragă mai multe investiţii străine.

Pe de altă parte, China a avertizat SUA că este pregătită să poarte „orice tip” de război. „Dacă SUA doresc război, fie că este vorba de un război tarifar, un război comercial sau orice alt tip de război, noi suntem pregătiţi să luptăm până la capăt”, a transmis Ambasada Chinei la Washington într-un mesaj pe X în care reia un fragment dintr-o declaraţie de marţi a guvernului chinez.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, were ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE