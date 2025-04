Dezbaterea electorală a fost moderată de jurnaliștii Ramona Avramescu și Marian Voicu și a fost structurată, potrivit TVR, în jurul unor teme esențiale pentru români precum prioritățile mandatului prezidențial, soluții pentru recâștigarea încrederii în instituțiile statului, rolul președintelui ca mediator într-o societate polarizată, politica externă, parteneriatele strategice și strategia de securitate națională.

Candidații care au participat la dezbaterea organizată de TVR: Crin Antonescu (Alianţa Electorală România Înainte), Elena Lasconi (Uniunea Salvaţi România), Cristian Terheş (Partidul Naţional Conservator Român), Lavinia Şandru (Partidul Umanist Social Liberal), Victor Ponta (candidat independent), Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie), Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale), John-Ion Banu-Muscel (candidat independent), Daniel Funeriu (candidat independent) și Nicuşor Dan (candidat independent).

Cine credeți că a câștigat dezbaterea organizată de TVR pentru alegerile prezidențiale din 4 mai 2025? ✓ Crin Antonescu 50% (469 voturi) ✓ Elena Lasconi 9% (88 voturi) ✓ Victor Ponta 4% (40 voturi) ✓ Nicușor Dan 31% (292 voturi) ✓ Sebastian Popescu 0% (3 voturi) ✓ Silviu Predoiu 0% (4 voturi) ✓ Daniel Funeriu 2% (19 voturi) ✓ Lavinia Șandru 1% (8 voturi) ✓ John Ion Banu 2% (17 voturi) ✓ Cristian Terheș 0% (2 voturi)

Una dintre cele mai controversate declarații din cadrul dezbaterii a fost făcută de John Ion Banu, candidat independent. Acesta a declarat că „nu vede un pericol atât de puternic într-o invazie a Republicii Ruseşti”.

John Ion Banu a fost întrebat la dezbaterea electorală a TVR ce măsură ar lua dacă deficitul bugetar ar depăşi 7 la sută din PIB şi ce lecţie a învăţat din criza economică de acum 15 ani pentru a salva ţara de la risc.

”Nu prea am fost aici în 2015. Dar în ceea ce priveşte bugetul, aş merge pe o reducere masivă a cheltuielilor pentru înarmare militară. Eu nu văd un pericol atât de puternic într-o invazie a Republicii Ruseşti, Federaţia Rusească, având în vedere că suntem parte din NATO care este o organizaţie puternică, de 5-6 ori mai puternică decât Federaţia. Deci, aş reduce cheltuielile în primul rând pentru înarmare. Nu m-aş înarma pentru un pericol pe care nu îl văd iminent”, a declarat John Ion Banu.

Nicușor Dan și pliantele în care Klaus Iohannis „îl sprijină”

Totodată, Nicușor Dan a vorbit despre un fals cu el și Klaus Iohannis apărut pe sute de mii de pliante.

Pliantele în cauză conțin imaginea lui Nicușor Dan alături de fostul președinte Klaus Iohannis. Acestea includ mesajul „Susţin Nicuşor Dan preşedinte!”, sugerând în mod fals sprijinul lui Iohannis pentru candidatura lui Dan.

„Vreau să combat o uriaşă dezinformare. Acest pliant a fost distribuit în sute de mii de exemplare în Bucureşti azi, poate că şi în alte oraşe ale României. Este un fals”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, Elena Lasconi a spus că l-ar aresta pe Benjamin Netanyanhu, dacă acesta ar veni în România.

Întrebată dacă, în calitate de preşedinte, ar fi de acord ca autorităţile să îl aresteze pe Beniamin Netanyahu care ar veni în România, Elena Lasconi a transmis că ar „respecta legea”.

Daniel Funeriu vs. Nicușor Dan, la dezbaterea TVR pentru alegerile prezidențiale

Candidatul independent Daniel Funeriu a afirmat, în timpul dezbaterii electorale de la Palatul Cotroceni, că „toată ziua i-a sunat telefonul pentru a se retrage din cursă în favoarea lui Nicuşor Dan”. Primarul Capitalei, candidat independent la alegerile prezidenţiale, Nicuşor Dan, a replicat că acest lucru nu este adevărat şi că nu trebuie dată atâta importanţă candidaturii lui Funeriu.

Crin Antonescu vs. Victor Ponta la dezbaterea TVR pentru alegerile din 4 mai 2025

Crin Antonescu l-a întrebat, marţi serară, pe Victor Ponta ce a simţit când, în calitate de purtător de cuvânt al candidatului PSD la prezidenţiale Mircea Geoană, a votat un alt candidat, însă Victor Ponta a refuzat să răspundă, replicând că a făcut şi greşeli, dar nu a stat niciodată şomer.

”Domnul Ponta a traversat în decursul anilor multe identităţi, a schimbat, s-a travestit, de la Che Guevara la Donald Trump, a copiat, a trădat, când n-a copiat a trădat, când n-a trădat a copiat, a trădat trei partide, două guverne, cel puţin o ţară, nu ştiu loialitatea sa faţă de statul sârb. Nu vreau să întreb nimic, pentru că e proverbial, minte. Îl invit dacă vrea să ne spună ce a simţit în momentul în care conform declaraţiei sale, în miezul unei campanii electorale în care era purtător de cuvânt al candidatului partidului său, Mircea Geoană, spunând tuturor că e cel mai bun candidat, a intrat în cabină şi a acordat votul unui alt candidat”, a spus Crin Antonescu, el fiind invitat să îi adreseze o întrebare lui Victor Ponta.

În replică, Ponta a refuzat să răspundă la întrebare, precizând că oamenii ştiu ce a făcut ca prim-ministru într-o coaliţie PNL-PSD-PC.

”Am făcut multe lucruri bune, dar şi greşeli, întotdeauna am muncit nu am stat şomer nici o zi, nici zece, nici zece ani”, a replicat Victor Ponta.

Nicușor Dan vs. Victor Ponta la dezbaterea pentru alegerile prezidențiale 2025

Nicuşor Dan a fost întrebat la dezbaterea electorală de la TVR, de către contracandidatul său Victor Ponta dacă are un plan economic pentru România, având în vedere că actulul guvern i-a înşelat pe români în multe domenii. Nicuşor Dan i-a amintit lui Victor Ponta că a fost consilier economic în acest guvern şi i-a îndemnat pe români să se uite atent la ce au făcut candidaţii de la alegerile prezidenţiale în viaţa lor socială.

”Ţin să vă aduc aminte că aţi fost consilier economic în guvernul pe are îl criticaţi. Legat de Bucureşti, îi rog pe români, când evaluează candidaţii să se uite ce au făcut ei în viaţa lor socială şi politică anterioară. Şi eu am preluat o Primărie a Capitalei cu o datorie curentă de 3 miliarde de lei are erau trei sferturi din bugetul anual. Am reuşit să recâştig încrederea şi a mediului financiar şi a mediului economic şi avem rating 4 trepte peste ratingul naţional”, i-a răspus Nicuşor Dan lui Ponta.

