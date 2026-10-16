Cine e George Iacobescu, românul care construiește un zgârie-nori gigant la Londra: va avea 300 de metri și 70 de etaje

Sir George Iacobescu, inginerul de origine română care a remodelat definitiv capitala Marii Britanii prin crearea cartierului financiar Canary Wharf, revine în prim-planul dezvoltării imobiliare globale. La vârsta de 81 de ani, Iacobescu coordonează planurile ambițioase pentru construirea unui turn de 70 de etaje în districtul City of London, o structură care promite să devină una dintre cele mai înalte clădiri de birouri din Marea Britanie, notează publicația financiară Financial Times, citată de Ziarul Financiar.

Demersul este inițiat în parteneriat cu grupul american de asigurări AmTrust Financial Services, proprietarul terenului pe care se află în prezent clădirea Exchequer Court.

Conform planurilor, imobilul existent urmează să fie demolat complet pentru a face loc noii construcții gigant, situată în imediata vecinătate a uneia dintre cele mai iconice structuri din Londra, turnul Gherkin.

Un turn de 300 de metri pe locul clădirii Exchequer Court

Noua clădire de birouri este proiectată să atingă o înălțime de aproximativ 300 de metri, plasându-se la același nivel cu proiectul 1 Undershaft, un alt zgârie-nori planificat în zonă.

Cu 70 de niveluri și o suprafață utilă de aproximativ 93.000 de metri pătrați de birouri moderne, turnul va deveni un pol esențial pentru corporațiile globale care operează în inima administrativă și bancară a capitalei britanice.

Calendarul proiectului este deja structurat. Planurile urbanistice sunt supuse consultării publice în cursul acestei luni, urmând ca dosarul oficial pentru autorizarea de construire să fie depus la autoritățile din City of London la începutul anului viitor.

Dacă toate aprobările necesare vor fi obținute fără întârzieri majore, dezvoltatorii estimează că noul turn va fi finalizat și dat în folosință până în anul 2033.

Criza de spații de birouri de lux accelerează noul proiect

Lansarea unei astfel de investiții masive vine într-un moment critic pentru piața imobiliară din capitala britanică.

Deciziile luate după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și perioada de recul cauzată de pandemia de Covid-19 au dus la înghețarea a numeroase șantiere majore, generată de teama că munca de la distanță va goli clădirile de birouri.

Efectul este resimțit acut în prezent sub forma unei penurii severe de birouri premium, cerute insistent de multinaționalele din domeniul financiar și tehnologic.

Conform analizelor companiei de consultanță imobiliară Knight Frank, districtul City of London riscă să nu mai aibă niciun metru pătrat de spații de lucru de cea mai înaltă calitate disponibil spre închiriere până în 2028, un blocaj prognozat să se extindă și pe durata anului 2029.

Turnul coordonat de George Iacobescu vine tocmai să răspundă acestei crize acute de infrastructură corporativă.

Inginerul din București care a cucerit Wall Street și Londra

Născut la București în 1945, George Iacobescu provine dintr-o familie de intelectuali de vază: bunicul său era avocat și deținea un ziar, iar tatăl său a fost un medic hematolog apreciat.

A absolvit Universitatea de Construcții din București, secția de Inginerie Civilă și Industrială, profesând pe șantierele din România între anii 1969 și 1975.

Refuzând să accepte constrângerile regimului comunist, a reușit să fugă din țară în 1975, stabilindu-se inițial în Canada cu ajutorul unor contacte din Occident. Ulterior, după eforturi îndelungate și presiuni diplomatice, a reușit să obțină și plecarea din România a logodnicei sale, Gabriela.

Cariera internațională a lui Iacobescu a cunoscut o ascensiune fulminantă pe continentul nord-american.

Între 1983 și 1987, a deținut poziția de vicepreședinte al companiei canadiene Olympia & York la New York, unde a coordonat nemijlocit construcția World Financial Center, complexul care a găzduit sediul central al băncii de investiții Merrill Lynch.

De la docurile părăsite ale Tamisei la titlul de Cavaler al Coroanei

Momentul de cotitură a survenit în anul 1987, când premierul britanic Margaret Thatcher a demarat un amplu program de regenerare urbană a fostelor docuri abandonate din estul Londrei.

Proiectul de reabilitare a fost încredințat companiei Olympia & York, iar George Iacobescu a fost trimis direct la Londra pentru a pune bazele a ceea ce avea să devină cartierul financiar Canary Wharf.

Timp de mai multe decenii, românul a fost mintea din spatele acestei transformări uluitoare. A devenit director executiv al Canary Wharf Group în 1997 și președinte al consiliului de administrație în 2011, poziție din care s-a retras în urmă cu doi ani.

Sub îndrumarea sa directă au fost ridicate 35 de clădiri emblematice, printre care sediile mondiale sau europene ale unor coloși precum HSBC, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, Thomson Reuters sau Clifford Chance.

George Iacobescu a reușit nu doar să treacă peste crizele financiare succesive, ci și să diversifice zona adăugând proiecte rezidențiale de anvergură și zone comerciale moderne.

Meritele sale au fost recunoscute la cel mai înalt nivel în Marea Britanie. În 2003 a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), iar în 2012 a fost investit în rangul de Cavaler (Knight Bachelor) de către Regina Elisabeta a II-a, devenind primul român distins cu acest prestigios titlu nobiliar britanic, care îi conferă dreptul de a folosi apelativul „Sir”.