O confruntare între palestinieni și forțele israeliene a avut loc, joi, în apropiere de intrarea în Moscheea Al-Aqsa din Orașul Vechi al Ierusalimului. Israelul răspunde în urma atacului cu rachetă lansat din Gaza, tensiunile ajungând la cel mai înalt nivel din ultimele luni, potrivit CNN.

Palestinienii au lansat focuri de artificii înspre forțele israeliene din interiorul clădirii, iar poliția răspuns cu grenade lacrimogene.

Arab rioters firing fireworks at Israeli police and at the Jewish visitors from within Al-Aqsa mosque

One man firing a large amount of fireworks at Israeli forces as he hides behind the mosque doors.

Over and over again turning the #TempleMount into a war zone. pic.twitter.com/gRzwhyLiAz