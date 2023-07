„Trebuiesc desființate anumite instituții ale statului care nu funcționează. Trebuie regândit sistemul de control și de autorizare. Am văzut ce s-a întâmplat la Mureș și felicit pe reprezentanții ONG-urilor care s-au implicat voluntar și au descoperit, le sunt recunoscător ca om și ca român pentru intervenția lor care au salvat vieți”, a spus Marcel Ciolacu.

Directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, Cristian Viorel Răduț, prefectul Mara Togănel și subprefectul de Mureș vor fi demiși pentru că nu au descoperit neregurile în momentul controalelor cerute de guvern.

„Sub coordonarea prefecților și subprefecților s-au făcut controle timp de o lună. Din câte am înțeles AJPIS a controlat acest centru cu o zi sau două înainte și a spus că nu e nicio problemă. Doamna ministră a muncii a decis să facă comisie disciplinară conform legii și a fost destituită persoana care a condus AJPIS. Eu astăzi dimineață am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de interne Cătălin Predoiu și am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului”, a precizat Ciolacu.

Premierul a subliniat că prefectura nu și-a înțeles rolul în momentul demarării controlului.

Recomandări REPORTAJ. 18.000 de oameni respiră un gaz care poate fi extrem de periculos pentru sănătate. „Vă dați seama în ce hal trăim noi?”. Cazul Băicoi

„Trebuie să înțelegem foarte bine care este rostul nostru și al statului în acest moment. Cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înțelegem că trebuie să le urmărim”, a explicat premierul.

Anunțul a venit la o zi după ce Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a dezvăluit că în subsolul azilului din Mureş, Căsuţa Lu Min erau persoane cazate printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge. Controlul ONG-ului a scos la iveală faptul că în azilul din Mureș erau bolnavi cu dizabilități grave, ascunși la subsol după o perdea.

„Persoanele acestea zăceau pur și simplu pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla într-o stare gravă de malnutriție. Era piele și os și era acoperită de muște”, a povestit Georgiana Pascu, manager de program la CRJ, la Antena 3.

DNA și DIICOT au anunțat că se sesizează ca urmare a dezvăluirilor despre condițiile din centrul din Mureș.

