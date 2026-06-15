Ciprian Ciucu a criticat implicarea lui Nicușor Dan și susține că președintele „joacă la ruperea PNL”

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj dur din Singapore, unde se află la un eveniment internațional dedicat primarilor și îl acuză pe președintele Nicușor Dan de presiuni asupra PNL și de favorizare a PSD.

„Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism”, a declarat Ciucu.

Primarul a subliniat că, în loc să pună presiune pe PSD, președintele a ales să lovească în PNL, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o „tentativă de puci” orchestrată din interiorul partidului cu sprijin extern.

Primarul Capitalei face acuzații grave la adresa unor membrii PNL

Ciprian Ciucu a menționat existența unor confruntări interne care au divizat filialele PNL și a acuzat unii colegi de conspirație cu adversarii politici.

„Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. AȘA CEVA NU SE FACE!”, a punctat el.

El a făcut referire la Adrian Veștea, despre care a susținut că ar fi purtat negocieri separate cu Nicușor Dan, „susținut de facțiunea pucistă din PNL”.



În mesajul său, Ciucu a făcut apel la colegii săi liberali să nu permită destrămarea partidului și să rămână fideli valorilor care au stat la baza PNL.

„Nu aruncați marele Partid Național Liberal în zona irelevanței! Acest partid a început cu figuri istorice marcante și nu trebuie să se termine cu noi!”, a mai transmis el.

Edilul și-a exprimat încrederea că PNL va depăși aceste momente dificile și va rămâne un actor politic important: „Sus inima — vom rezista, apoi vom câștiga alegerile și vom fi partidul de care România are nevoie”.

Ce mesaj a transmis Ciprian Ciucu, în plin scandal în PNL

Ciprian Ciucu participă la World Cities Summit 2026, desfășurat în Singapore, în timp ce Partidul Național Liberal se află în mijlocul unei scandal, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru puncția de premier.

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Primarul Capitalei spune că vizita la Singapore „a picat prost” având în vedere „tentativa de puci din Partidul Național Liberal”.

„Suntem supuși unei tentative de puci. Nu îmi este ușor, dar încerc să mă concentrez pe scopul prezenței mele aici: să învăț și să identific soluții pentru problemele noastre”, a transmis Ciprian Ciucu, într-un mesaj pe care l-a distribuit pe contul său de Facebook.

Primarul Capitalei a fost selectat într-un program de elită, la Singapore

Primarul a fost invitat să participe într-un program internațional de training, mentoring și networking, alături de alți trei primari. Printre mentori se numără Anne Hidalgo, fosta primăriță a Parisului, și Jan Vapaavuori, fostul edil al Helsinkiului.

„Chiar dacă am experiență de primar de peste cinci ani, mereu poți învăța de la cei care au fost primari 12 ani”, a spus Ciucu.

Agenda lui Ciucu în Singapore a inclus întâlniri cu miniștri, șefi de agenții și companii, vizite la institute de cercetare și centre comunitare, precum și participarea la sesiuni tematice și paneluri.

„Aceste experiențe te scot din cotidian și îți pun ordine în gânduri. Îmi este mai clar ce avem de făcut acasă”, a subliniat primarul.

Ce variante au liberalii după nominalizarea lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan

Conducerea PNL se reunește într-o ședință extinsă a Biroului Politic Național (BPN), luni la ora 17:00, pentru a decide dacă îi va acorda sprijin politic lui Adrian Veștea, desemnat premier de președintele Nicușor Dan după retragerea lui Eugen Tomac.

Discuțiile se anunță tensionate, în condițiile în care Ilie Bolojan l-a acuzat pe președinte că a făcut numirea fără consultarea partidului, un gest descris drept o încălcare a colaborării politice loiale.

În timp ce USR a anunțat deja că nu va susține un cabinet condus de Veștea, liberalii au pe masă trei scenarii majore pentru a debloca criza politică: asumarea guvernării, refuzul sprijinului pentru propriul prim-vicepreședinte sau amânarea unei decizii pentru continuarea negocierilor.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Adrian Veștea, nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru în locul lui Eugen Tomac, este o figură centrală în PNL.

Fost primar al orașului Râșnov și fost președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea deține o avere considerabilă, care include o casă de locuit de 570 de metri pătrați, aproape 68.000 de metri pătrați de terenuri și zeci de mii de euro în conturi bancare.

Dincolo de parcursul politic stabil, profilul noului premier desemnat este marcat și de controverse de imagine majore reflectate în presă, printre care acuzațiile recente lansate de un fost comandant NATO privind blocarea unor proiecte de mobilitate militară în zona poligonului Cincu, potrivit unei investigații realizate de Europa Liberă.

Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament

Eugen Tomac, prima opțiune a președintelui Nicușor Dan, a decis să își depună oficial mandatul de premier desemnat. Liderul PMP a recurs la acest gest după ce a devenit evident că proiectul său de guvernare nu poate strânge o majoritate parlamentară solidă, lovindu-se de un refuz categoric din partea altor forțe politice de dreapta.

Eugent Tomac a transmis și un mesaj, la scurt timp, în care preciza că „a jucat cinstit” și și-a explicat decizia de a-și depune mandatul.

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