Victoria Stoiciu, mesaj critic în mediul online

În contextul schimbărilor din Educație și al modificărilor privind normele didactice, Victoria Stoiciu a postat un mesaj în mediul online prin care critică noile decizii. Aceasta avertizează că școlile se pregătesc pentru „cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii”.

Victoria Stoiciu susține că „se redesenează norme didactice, se ciopârțește rețeaua școlară, se pune cu sânge rece cruce viitorului copiilor noștri”. Senatoarea a adus și critici la adresa actualului ministru al Educației, Daniel David.

„Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol.

Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței. Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor putea duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a scris senatoarea PSD, pe Facebook.

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Ce spune senatoare PSD despre efectele măsurilor

Senatoarea a scris în postarea sa și despre efectele pe termen lung ale reformelor din Educație. Victoria Stoiciu spune că întreaga țară va plăti și aduce o serie de critici actualului ministru Daniel David.

„Pe termen lung, toți vom plăti: vom avea o țară cu resursă umană prost pregătită, cu mobilitate socială moartă, cu investitori care fug. O țară membră UE, dar cu o educație de lumea a treia.

Și în mijlocul acestui carnagiu educațional, ministrul Daniel David își joacă rolul de „salvator”, dar salvează doar propriul fotoliu. Domeniul pe care ar trebui să-l apere a fost aruncat pe taraba reformelor făcute la repezeală, fără ezitare, fără rușine”, a mai spus ea.

Ciprian Ciucu, reacție nervoasă în mediul online

Prim-vicepreședintele PNL a comentat la postarea realizată de senatoare PSD în mediul online. Ciprian Ciucu i-a atras atenția asupra faptului că face parte dintr-o coaliție și susține că în astfel de cazuri problemele ar fi trebuit să fie discutate în interiorul formațiunii politice, nu prin atacuri în mediul online.

„Asta pentru ca Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul.Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. (…) Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte. Vorbește în interior, vorbește în coaliție, sau dă-te afară și atacă zilnic”, i-a scris Ciprian Ciucu în comentarii.

Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Recomandări
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Acuzații la adresa senatoarei PSD

Ciucu o acuză pe senatoarea PSD că își caută „capital electoral personal” și spune că în momentul în care „faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci”.

„Tu și Năsui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul.

Când faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru că înțeleg că nu există o alternativă astăzi, mă abțin”, a mai scris Ciprian Ciucu la postare.

Răspunsul Victoriei Stoiciu pentru Ciprian Ciucu

Senatoarea PSD i-a răspuns prim-vicepreședintelui PSD și susține că lipsa de decență nu este a ei, ci „în altă parte”, precizând că ar fi existat și alte soluții însă coaliția a ales să meargă „pe tăieri exact acolo unde rezidența e mai mică”.

„Și educația și cei vulnerabili trebuie să plătească pentru că unii de-ai noștri au nenorocit bugetul? Erau alte soluții. Știi bine. Dar s-a mers pe tăieri exact acolo unde rezistenta era mai mică, asta a fost logica. Și tu îmi ceri să nu critic asta pe motive de decență? Eu zic că lipsa de decență e în altă parte – la ceea ce se întâmplă în Educație, de exemplu”, a mai spus politicianul, în mediul online.

Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska
Recomandări
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Măsurile fiscale care vizează Educația

Măsurile fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan au un impact semnificativ asupra sectorului educației, un domeniu deja afectat considerabil. Aceste modificări nu privesc doar angajații din minister și instituțiile publice, ci și elevii și studenții. Printre principalele măsuri adoptate se numără:

  • Creșterea normei didactice a profesorilor cu două ore pe săptămână, ceea ce înseamnă mai multă muncă pentru aceiași bani, fără reducerea salariilor. Orele suplimentare plătite la oră au fost redistribuite în acest mod.
  • Propunerea de comasare a unor școli, pentru a concentra un număr mai mare de elevi în structuri educaționale, ținând cont de specificul zonelor rurale și nevoile acestora.
  • Modificări majore în sistemul de burse: a fost întrerupt pachetul de burse acordate pe scară largă elevilor, din cauza creșterii nejustificate a costurilor — de la 188 milioane lei în 2021 la 4,7 miliarde lei (aproape 1 miliard de euro).
  • Reducerea tarifului brut plătit pentru orele suplimentare predate „cu plata cu ora” cu aproximativ 50%, legislație adoptată prin noua Lege Bolojan, începând cu 1 septembrie 2025.
  • Guvernul a inițiat consultări cu federațiile sindicale din învățământ pentru analiza modului de implementare și efectele acestor măsuri, precum și pentru propunerea de soluții punctuale, având în vedere nemulțumirile exprimate.
  • Menținerea stabilității salariale directe în educație, fără tăieri de salarii sau reduceri de personal, în contrast cu alte sectoare ale administrației publice.

Guvernul estimează că efectele acestor măsuri asupra educației vor reprezenta aproximativ 0,21% din PIB în anul 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce spune ispita Cătălin Brînză despre experiența de la „Insula Iubirii” după apropierea de Maria Avram: „Și ispitele au suflet” | VIDEO EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

O femeie de 76 de ani a fost ucisă de un tânăr de 25 de ani care locuia în aceeași curte cu ea, în Mogoșoaia. Criminalul a fost prins în București
Știri România 15:20
O femeie de 76 de ani a fost ucisă de un tânăr de 25 de ani care locuia în aceeași curte cu ea, în Mogoșoaia. Criminalul a fost prins în București
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Știri România 14:22
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Adela Popescu, despre momentele grele din relația cu soțul ei. „El era recunoscut ca fiind crai. Mi-a luat un pic să mă lămuresc”
Stiri Mondene 15:11
Adela Popescu, despre momentele grele din relația cu soțul ei. „El era recunoscut ca fiind crai. Mi-a luat un pic să mă lămuresc”
Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând
Stiri Mondene 15:08
Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
ObservatorNews.ro
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
Mediafax.ro
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
KanalD.ro
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”

Politic

Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Politică 15:20
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
Fanatik.ro
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii