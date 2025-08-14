Victoria Stoiciu, mesaj critic în mediul online

În contextul schimbărilor din Educație și al modificărilor privind normele didactice, Victoria Stoiciu a postat un mesaj în mediul online prin care critică noile decizii. Aceasta avertizează că școlile se pregătesc pentru „cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii”.

Victoria Stoiciu susține că „se redesenează norme didactice, se ciopârțește rețeaua școlară, se pune cu sânge rece cruce viitorului copiilor noștri”. Senatoarea a adus și critici la adresa actualului ministru al Educației, Daniel David.

„Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol.

Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței. Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor putea duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a scris senatoarea PSD, pe Facebook.

Ce spune senatoare PSD despre efectele măsurilor

Senatoarea a scris în postarea sa și despre efectele pe termen lung ale reformelor din Educație. Victoria Stoiciu spune că întreaga țară va plăti și aduce o serie de critici actualului ministru Daniel David.



„Pe termen lung, toți vom plăti: vom avea o țară cu resursă umană prost pregătită, cu mobilitate socială moartă, cu investitori care fug. O țară membră UE, dar cu o educație de lumea a treia.

Și în mijlocul acestui carnagiu educațional, ministrul Daniel David își joacă rolul de „salvator”, dar salvează doar propriul fotoliu. Domeniul pe care ar trebui să-l apere a fost aruncat pe taraba reformelor făcute la repezeală, fără ezitare, fără rușine”, a mai spus ea.

Ciprian Ciucu, reacție nervoasă în mediul online

Prim-vicepreședintele PNL a comentat la postarea realizată de senatoare PSD în mediul online. Ciprian Ciucu i-a atras atenția asupra faptului că face parte dintr-o coaliție și susține că în astfel de cazuri problemele ar fi trebuit să fie discutate în interiorul formațiunii politice, nu prin atacuri în mediul online.

„Asta pentru ca Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul.Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. (…) Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte. Vorbește în interior, vorbește în coaliție, sau dă-te afară și atacă zilnic”, i-a scris Ciprian Ciucu în comentarii.

Acuzații la adresa senatoarei PSD

Ciucu o acuză pe senatoarea PSD că își caută „capital electoral personal” și spune că în momentul în care „faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci”.

„Tu și Năsui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul.

Când faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru că înțeleg că nu există o alternativă astăzi, mă abțin”, a mai scris Ciprian Ciucu la postare.

Răspunsul Victoriei Stoiciu pentru Ciprian Ciucu

Senatoarea PSD i-a răspuns prim-vicepreședintelui PSD și susține că lipsa de decență nu este a ei, ci „în altă parte”, precizând că ar fi existat și alte soluții însă coaliția a ales să meargă „pe tăieri exact acolo unde rezidența e mai mică”.

„Și educația și cei vulnerabili trebuie să plătească pentru că unii de-ai noștri au nenorocit bugetul? Erau alte soluții. Știi bine. Dar s-a mers pe tăieri exact acolo unde rezistenta era mai mică, asta a fost logica. Și tu îmi ceri să nu critic asta pe motive de decență? Eu zic că lipsa de decență e în altă parte – la ceea ce se întâmplă în Educație, de exemplu”, a mai spus politicianul, în mediul online.

Măsurile fiscale care vizează Educația

Măsurile fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan au un impact semnificativ asupra sectorului educației, un domeniu deja afectat considerabil. Aceste modificări nu privesc doar angajații din minister și instituțiile publice, ci și elevii și studenții. Printre principalele măsuri adoptate se numără:

Creșterea normei didactice a profesorilor cu două ore pe săptămână, ceea ce înseamnă mai multă muncă pentru aceiași bani, fără reducerea salariilor. Orele suplimentare plătite la oră au fost redistribuite în acest mod.

Propunerea de comasare a unor școli, pentru a concentra un număr mai mare de elevi în structuri educaționale, ținând cont de specificul zonelor rurale și nevoile acestora.

Modificări majore în sistemul de burse: a fost întrerupt pachetul de burse acordate pe scară largă elevilor, din cauza creșterii nejustificate a costurilor — de la 188 milioane lei în 2021 la 4,7 miliarde lei (aproape 1 miliard de euro).

Reducerea tarifului brut plătit pentru orele suplimentare predate „cu plata cu ora” cu aproximativ 50%, legislație adoptată prin noua Lege Bolojan, începând cu 1 septembrie 2025.

Guvernul a inițiat consultări cu federațiile sindicale din învățământ pentru analiza modului de implementare și efectele acestor măsuri, precum și pentru propunerea de soluții punctuale, având în vedere nemulțumirile exprimate.

Menținerea stabilității salariale directe în educație, fără tăieri de salarii sau reduceri de personal, în contrast cu alte sectoare ale administrației publice.

Guvernul estimează că efectele acestor măsuri asupra educației vor reprezenta aproximativ 0,21% din PIB în anul 2026.