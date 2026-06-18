Ce mesaj a transmis Ciprian Ciucu

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat.

Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a transmis Ciucu pe Facebook.

De asemenea, acesta a adăugat că se va comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și că va munci cu toate puterile.

„Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea.

În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”, a mai spus acesta.

După audiere, primarului i s-a transmis că este plasat sub control judiciar.

PSD cere PNL retragerea sprijinului politic lui Ciprian Ciucu

După punerea sub acuzare pentru fapte de corupţie, reprezentanții PSD solicită PNL să îi „retragă imediat” sprijinul politic primarului general Ciprian Ciucu și să aplice aceleaşi principii de integritate pe care liberalii le-au cerut altor partide.

„PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreşedintelui liberal Ciprian Ciucu aceleaşi principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanţi acuzaţi de fapte de corupţie. Reprezentanţii PNL trebuie să ţină cont de faptul că principiile de integritate sunt general valabile, deci trebuie respectate şi de ei înşişi, nu doar de către ceilalţi.

Ca atare, după punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, sub acuzaţia de luare de mită, conducerea PNL trebuie să dispună de urgenţă suspendarea acestuia din toate funcţiile deţinute în partid şi să-i retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcţiei de primar general al Capitalei”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi seară, de PSD.

De asemenea, social-democraţii au transmis că Ciprian Ciucu „trebuie să aplice în cazul său exact ceea ce pretindea altora aflaţi într-o situaţie similară: «să facă pasul în spate» din funcţia de demnitate publică astfel încât faptele de corupţie pentru care este acuzat «să nu afecteze imaginea instituţiei pe care o reprezintă»”.





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