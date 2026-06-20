Ciprian Ciucu nu o să mai fie prim-vicepreședinte al PNL

Consiliul Național al PNL a convocat Congresul Extraordinar pentru duminică, urmând a fi propuse mai multe modificări la Statutul PNL, prin care e deschisă calea reorganizării conducerii interne a partidului. Ilie Bolojan, președintele liberalilor, va veni cu o moțiune care conține atât programul pentru partid, cât și echipa pe care se bazează, adică prim-vicepreședinte, secretar general și vicepreședinți.

Cu această ocazie, Ciprian Ciucu a spus că nu va mai candida pentru poziția de prim-vicepresedinte al PNL din cauza acuzațiilor penale aduse de procurorii DNA. El era marele favorit pentru această funcție.

„Partidul Naţional Liberal va avea mâine (21 iunie n.r.) un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei”, a spus, sâmbătă, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul liberal al Capitalei a susținut că aceasta este decizia sa, catalogând-o ca fiind una „corectă” față de colegii săi.

„Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!”, a mai precizat acesta.

Ciprian Ciucu a subliniat faptul că, în viața publică, se va dedica „exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor”.

„Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeti rândurile în jurul lui Ilie Bolojan!”, a concluzionat Ciucu.

Cu o zi înainte de Congresul PNL, vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au făcut pasul către acest partid, depunându-și cererile de adeziune.

Cei doi vor activa în cadrul filialei PNL București, condusă de Sebastian Burduja, și sunt așteptați să îl susțină pe Ilie Bolojan în cursa pentru reconfirmarea sa la conducerea partidului.

Ciprian Ciucu e acuzat de luare de mită de procurorii DNA, fiind plasat sub control judiciar

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie – decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

El a fost audiat de DNA joi, 18 iunie, și i s-a adus la cunoștință faptul că e acuzat de luare de mită. DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea lui Ciprian Ciucu sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform procurorilor DNA, faptele s-ar fi petrecut în luna noiembrie 2025. Ei suspectează că, în contextul demersurilor pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un amplu proiect imobiliar din București, oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M. i-ar fi oferit edilului foloase necuvenite.

Mita nu ar fi constat în bani gheață, ci în servicii de publicitate și consultanță electorală de specialitate, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025. Aceste servicii de marketing politic erau destinate direct susținerii activității sale politice.

În schimbul acestor campanii de promovare, Ciucu ar fi trebuit, afirmă procurorii, să urgenteze sau să faciliteze procedurile administrative de la nivelul Primăriei Sectorului 6 pentru proiectul imobiliar respectiv. În schemă ar fi apărut și un al treilea om de afaceri, S.I., care ar fi avut rolul de complice – el ar fi facilitat legătura și tranzacția mascată dintre dezvoltatorii imobiliari și primar.

Toți cei trei oameni de afaceri pomeniți în comunicatul DNA au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a contestat vineri, la Tribunalul Bucureşti, măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de DNA. Tribunalul va judeca contestaţia pe 24 iunie.

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