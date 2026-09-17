Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova, grav afectat de o explozie puternică pe 17 octombrie 2025, vor demara oficial pe data de 21 septembrie. Pe întreaga durată a intervenției tehnice, echipele de muncitori vor fi însoțite permanent de anchetatori și experți criminaliști.

Această măsură a fost stabilită de autorități pentru a garanta desfășurarea în siguranță a operațiunilor complexe de șantier, dar și pentru a permite conservarea și ridicarea de noi probe necesare anchetei penale.

„Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem. Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie”, au anunțat reprezentanții Primăriei Municipiului București, într-un mesaj pe Facebook.

Totodată, autoritățile au transmis că până pe 15 septembrie au terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat.

„Un raport de peste 500 de pagini. Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță. Încă de azi, constructorul şi-a reluat organizarea de şantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea aşa-numiţilor «popi». Sunt stâpi temporari de susţinere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic", a mai transmis municipalitatea.

O explozie puternică s-a produs, pe 17 octombrie 2025, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar trei oameni au murit. Deflagrația a avut loc la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje.