Profesor: „În loc să punem panseluțe poate punem aer condiționat”

Propunerea vine după ce numeroase centre de examen au fost afectate de temperaturile ridicate, iar multe unități de învățământ nu sunt dotate cu sisteme de climatizare.

Situația a determinat, în premieră, amânarea cu o zi a următoarei probe scrise de la Bacalaureat din cauza codului roșu de caniculă. Schimbarea calendarului a fost aprobată prin ordin de ministru de urgență și reprezintă o măsură cu caracter excepțional, luată pe fondul avertizărilor meteo extreme generate de valul de căldură.

Profesorii consideră că soluția pe termen lung nu este doar dotarea școlilor cu aer condiționat, ci și modificarea calendarului examenului național, astfel încât probele scrise să fie organizate în jurul datei de 15-20 iunie, când riscul unor temperaturi extreme este, în general, mai redus, conform TVR Info.

Dorica Boltașu, profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din București, consideră că examenul poate fi devansat, însă doar în cadrul unei reorganizări a calendarului școlar.

„Poate fi un pic devansat. Nu cred că poate fi foarte mult. Sunt mai multe variante. În primul rând şi primăriile ar trebui să doteze şcolile cu aer condiţionat. Vedeţi, nu se mai ştie cum va fi. Cald, furtună… Societatea trebuie să se pregătească pentru aceste lucruri. Şi atunci şi şcolile… în loc să punem panseluţe poate punem aer condiţionat.”, a spus Dorica Boltașu.

Aceasta explică faptul că actuala structură a anului școlar permite o eventuală reorganizare a etapelor examenului.

„Cu reorganizarea anului şcolar probele de competenţe ar putea fi urcate în februarie, cu respectarea unui nou calendar. Şi atunci, într-adevăr, ar putea fi aduse un pic mai înainte, cel puţin în jur de 20 iunie.”, consideră profesoara de română.

În timp ce proba la Limba Română a avut loc luni, conform calendarului Ministerului educației, proba obligatorie a profilului a fost amânată cu o zi din cauza caniculei și a fost susținută miercuri.

Profesor de Istorie: „Probele scrise sunt doar o săptămână”

Și Iuliana Căplescu, profesoară de Istorie la Colegiul Național „Matei Basarab” din București, susține că mutarea probelor nu ar afecta semnificativ desfășurarea examenului.

„Probele scrise sunt doar o săptămână, inclusiv pentru minorităţi. Acolo, la 15 iunie, 5 zile, până în 20 iunie şi cred că sunt timpuri mai în regulă din punct de vedere al stării vremii.”

Profesor de Matematică: „Optimizarea calendarului nu ar strica”

Cătălin Ciupală, profesor de Matematică la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov, spune că o modificare a calendarului ar fi o soluție mai eficientă decât instalarea aparatelor de aer condiționat în toate școlile.

„Optimizarea calendarului nu ar strica. Ideea cu aerul condiţionat, după părerea mea, prezintă nişte vulnerabilităţi pentru că trebuie curăţate filtrele, altfel există riscul de îmbolnăvire chiar majoră. Dar, într-adevăr, un pic mai repede, pe la mijlocul lunii iunie nu ar strica să fie pus bacalaureatul cu probele scrise, adică cele mai importante şi relevante.”

De ce se discută despre schimbarea calendarului

În ultimii ani, România s-a confruntat cu tot mai multe episoade de caniculă extremă în lunile iunie și iulie.

Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie și ale Organizația Meteorologică Mondială, frecvența și intensitatea valurilor de căldură au crescut pe fondul schimbărilor climatice, iar perioadele cu temperaturi foarte ridicate apar din ce în ce mai devreme în timpul verii.

În același timp, o parte dintre clădirile în care funcționează centrele de examen sunt vechi și nu dispun de sisteme moderne de climatizare, ceea ce poate afecta confortul și capacitatea de concentrare a candidaților în timpul probelor scrise.

În actuala structură a examenului, competențele lingvistice și digitale sunt susținute separat de probele scrise, iar calendarul este stabilit anual de Ministerul Educației și Cercetării.

Primele rezultate ale examenului de BAC 2026 vor fi afișate miercuri, 7 iulie, până la ora 12.00, iar în intervalul orar 14:00 – 18:00 se pot depune contestații.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE