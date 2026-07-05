Prima oprire este programată luni, 6 iulie, în municipiul Galați, între orele 08.00 și 12.00, pe strada Brăilei. Vor fi afectați locatarii blocurilor GS1, A8, A7, A6, A5, A4, D4, precum și Școala 2 și Liceul Mihail Kogălniceanu, potrivit Monitorul de Galați.

De asemenea, întreruperile vor afecta sedii comerciale, printre care Vodafone, DIGI, Allianz Țiriac, Banca Transilvania, Carrefour Expres, Pizzeria Jonnys, Luca, fast-food-urile din zonă și restaurantele Hazard și Amadeus din Țiglina 1.

Marți, 7 iulie, alimentarea cu energie va fi sistată în Tecuci, între orele 09.00 și 15.00, pe străzile Gheorghe Petrașcu, Andrei Șaguna și parțial pe Vasile Alecsandri și Libertății, afectând 250 de abonați. În aceeași zi, în Galați, între orele 08.00 și 12.00, strada Episcop Melchisedec Ștefănescu (fostă Vultur) va rămâne fără energie electrică pe tronsonul dintre străzile Domnească și Mihai Bravu.

În mediul rural, miercuri, 8 iulie, comuna Barcea va fi afectată parțial între 09.00 și 15.00, lăsând fără curent 300 de abonați.

Joi, 9 iulie, restricțiile vor viza un agent economic din comuna Cosmești și trei consumatori din extravilanul comunei Nicorești. Pe 10 iulie, întreaga comună Negrilești, cu 400 de abonați, va fi deconectată de la rețea.

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