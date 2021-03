Anunțul a fost făcut de copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, luni, la finalul reuniunii liderilor coaliției, care a avut loc la Palatul Parlamentului.



„În discuţia de astăzi s-a convenit (…) ca decizie politică, care va fi propusă până săptămâna viitoare de către grupul de lucru ca modificare a legislaţiei, o abordare în care preşedintele şi directorul general să fie membri ai Consiliilor de administraţie, preşedintele, evident, va fi propus de Consiliul de administraţie şi votat de Parlament, alături de Consiliul de Administraţie, directorul general, la rândul său, va fi propus de Consiliul de administraţie”, a afirmat Barna.

La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că, prin modificarea Legii de funcţionare a SRTV şi SRR, funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie va fi separată de cea de director general.



„Legea este acea care stabileşte modul în care funcţionează Televiziunea. Este un Consiliu de administraţie, numirea în Consiliul de administraţie se face de către Parlament, Guvern, preşedinte şi reprezentanţii salariaţilor. Acest Consiliu de Administraţie hotărăşte cine este preşedinte şi cine este director general. Singura chestiune care se modifică este separarea între funcţia de preşedinte al CA şi funcţia de director general”, a afirmat Orban.

El a precizat că modificare va fi făcută prin intermediul unei legi inițiate în legislatura trecută pe care președintele României a retrimis-o în Parlament pentru reexaminare.

Întrebat despre depolitizarea instituției, liderul PNL a spus că asta ține de calitatea oamenilor propuși de partide în cadrul Consiliilor de administraţie.



„Poate să numească oameni de calitate, oameni serioşi, dacă alte partide vor să-şi desemneze oameni care nu sunt serioşi există o răspundere privind funcţionarea, este o televiziune publică. Cele care desemnează sunt instituţiile publice – Preşedinţia României, Guvernul, Parlamentul României, de asemenea, sunt şi reprezentanţi ai salariaţilor care sunt aleşi de către salariaţii din televiziune. Repet, calitatea oamenilor, calitatea managementului este aceea care defineşte dacă o conducere este bună sau nu”, a spus Ludovic Orban.



