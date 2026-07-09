Cum va fi vremea în București în intervalul 9-10 iulie 2026

În intervalul 9 iulie, ora 12.00 – 10 iulie, ora 2.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

„Valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (5-10 l/mp și izolat peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40-60 km/h). Temperatura maximă va fi de 26… 28 de grade Celsius”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de grindină și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, avertizări de cod galben și portocaliu pentru mai multe zone din țară. În ceea ce privește fenomenele vizate, acestea sunt: instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, grindină.

În intervalul 9 iulie, ora 12.00 – 10 iulie, ora 2.00, meteorologii au emis cod galben, iar fenomenele vizate sunt următoarele: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

„Joi (9 iulie), în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 9 iulie, ora 12.00- 9 iulie, ora 17.00, meteorologii au emis avertizare de cod portocaliu, fiind vizate averse importante cantitativ.

„În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse, iar cantitățile de apă acumulate în timp scurt vor fi de 30-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp, îndeosebi în zonele deluroase și montane”, a transmis ANM.

Prognoza meteo în perioada 6-19 iulie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza pe regiuni în perioada 6-19 iulie 2026.

Potrivit estimărilor, în această săptămână, furtunile se vor extinde din vestul, centrul și nordul țării, fiind așteptate ploi, vijelii și descărcări electrice. Cele mai scăzute temperaturi maxime vor fi în estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate, în Câmpia Română.



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