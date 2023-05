„Colaborăm îndeaproape cu președinția Consiliului pentru ca o decizie să fie luată cât mai curând posibil”, se scrie în postarea Comisiei Europene, care a apărut duminică, 28 mai, chiar de Ziua Românilor de Pretutindeni.

„Bulgaria and Romania are ready to fully join the Schengen area. We are working closely with the Council Presidency for a decision to be taken as soon as possible.” — Spokesperson @anittahipper pic.twitter.com/icR2WVp2kW

„Bulgaria și România sunt pregătite să intre pe deplin să adere la spațiul Schengen. Este timpul, deoarece ambele îndeplinesc toate criteriile de aderare din 2011”, este declarația exactă a purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper.

#Bulgaria and #Romania are ready to fully join the #Schengen area. It is high time, since both have been fulfilling all the criteria since 2011.



The Commission is working closely with the Council Presidency for a decision to be taken as soon as possible.https://t.co/usNNtBhACF