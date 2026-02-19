A plecat pentru trei luni și a rămas peste un deceniu

Dženan Ćišić a ajuns în Germania în urmă cu 12 ani, cu intenția de a sta doar trei luni. Inundațiile devastatoare din 2014 din Bosnia și Herțegovina i-au schimbat însă planurile.

„Primul meu loc de muncă a fost la o fabrică. Ceea ce nimeni nu poate face, nimeni nu va face.”, povestește el pentru canalul YouTube „Srećko Stipović” și explică că nu a îndrăznit să spună că este profesor de cultură muzicală, deoarece ar fi fost „prea slab” pentru șantier.

A lucrat ulterior ca ospătar și chiar șofer de tramvai, iar după o perioadă a decis că nu mai vrea să plătească chirie.

„Felicitări, ați câștigat licitația!”

Fără posibilitatea de a face un împrumut, a început să caute proprietăți scoase la licitație.

„După ce m-am gândit ce și cum, am intrat pe internet și am văzut că există o licitație pentru case. Și atunci am început să trimit oferte. (…) Și într-o zi, când am ajuns la stația de tramvai, mi-a sunat telefonul. Femeia de la celălalt capăt a spus: «Felicitări, ați câștigat licitația!». (…) Pentru 3.550 de euro am luat casa completă – cu toate vechiturile și aurul și tot ce era în ea”, a relatat el.

Casa aparținuse unei femei care decedase fără moștenitori. 

Imobilul stătuse gol aproximativ trei ani, iar prețul scăzuse treptat de la 6.000 de euro la 3.550 de euro.

„Erau 40 de metri cubi de gunoi înăuntru”

Bucuria achiziției a fost rapid înlocuită de realitate: casa era plină de deșeuri.

„Erau cam 40 de metri cubi de gunoi înăuntru. Am curățat-o timp de 11 luni. Mergeam la muncă noaptea, apoi mă întorceam și făceam curățenie. Și vecinii nemți erau fericiți, pentru că locuința era o bătaie de joc, îi deranja, motiv pentru care mi-au oferit ajutorul”, a explicat Ćišić.

Pentru a evita costurile ridicate de evacuare, a fotografiat obiectele și le-a oferit gratuit online celor interesați: „Pentru mine era important doar să dispară.”, a spus bărbatul.

„Pentru a construi o casă în Germania, ai nevoie doar de 17.000 de euro pentru autorizație. Așa că, în orice caz, am avut de câștigat.”

Descoperirea neașteptată: bani ascunși în sertare

La îndemnul vecinilor, a verificat cu atenție fiecare obiect rămas în casă.

„Poate că acolo se află totul”, i-a spus un vecin.

„Deschid un sertar în bucătărie și în el găsesc primii 20 de euro. Când i-am văzut, nu exista o persoană mai fericită decât mine.  Mi-am spus că unde e fum, e și foc și am început să caut mai amănunțit prin cărți să văd dacă mai găsesc bani. Apoi am găsit un plic cu o sumă mai mare de bani, care a acoperit toate cheltuielile și mi-a permis să plătesc oamenii. Probabil că aceea era ascunzătoarea ei”, a povestit el.

„A fost unul dintre cele mai fericite momente din viața mea”, a adăugat bărbatul.

Succesul primei achiziții l-a determinat să continue să caute oportunități similare.

„Am cumpărat un imobil cu 5 apartamente pentru 7.800 de euro. Un imobil mare. Într-adevăr, există multe proprietăți care se vând astfel, la prețuri mici”, a mai spus Dženan Ćišić, potrivit Blic.

Dženan a povestit că nu a visat niciodată că ar putea găsi ceva de valoare în acea casă veche, dar norocul i-a surâs.

Un bărbat britanic a descoperit o comoară de mii de lire, veche de peste 100 de ani, după ce a moștenit o casă din secolul 18.

