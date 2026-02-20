Concedierea neașteptată

USAID, marea agenție umanitară a Guvernului american, a rămas cu 300 de angajați din cei 10.000, după concedierile anunțate de administraţia Trump, o „tăiere de 97%”, dezvăluia The New York Times și AFP. Puţinii membri ai personalului cruţaţi de concedieri lucrează în asistenţa sanitară şi umanitară.

În Duminica Paștelui, Melanie a aflat că postul ei de Reprezentant al Ofițerului de Acord a fost eliminat. „Munca pe care o desfășoară organizația mea salvează vieți, atenuează suferința și își propune să facă lumea un loc mai bun”, a declarat ea.

Cu toate acestea, programele pe care le supraveghea au fost întrerupte, lăsând comunități vulnerabile fără sprijin vital.

„Am plâns citind rapoarte despre nevoile cumplite din alte țări și văzând cu ochii mei cum trăiesc oamenii care se bazează pe asistența noastră”, a mărturisit Melanie.

Yemen: o criză umanitară ignorată

Melanie și-a petrecut ultimii ani concentrându-se pe Yemen, o țară devastată de război.

În timp ce se lupta să salveze programele umanitare, a trecut printr-o pierdere personală tragică – o sarcină prematură pierdută, pe care o atribuie stresului intens cauzat de schimbările în cadrul USAID.

„De ce unii oameni simt mai multă compasiune față de pierderea mea decât față de femeile din Yemen, care se confruntă singure cu aceeași durere?”, a întrebat retoric.

Munca pe frontul umanitar

În timpul petrecut la USAID, Melanie a lucrat adesea până târziu, uneori până la 3 dimineața, și a fost nevoită să se ascundă de bombardamente în buncăre.

„Am ținut oameni în brațe în timp ce plângeau din cauza atrocităților la care au fost martori”, a spus ea, subliniind intensitatea și sacrificiile implicate în munca sa.

Totuși, experiența la USAID i-a oferit și momente frumoase, inclusiv oportunitatea de a călători în zece țări și de a lega prietenii pe viață.

Îngrijorări pentru viitor

Melanie deplânge dezmembrarea USAID, considerând-o o decizie cu consecințe globale. Conform Dailykos, reorganizarea a fost marcată de „risipa, abuz și ineficiență guvernamentală.”

Ea subliniază că, fără personal suficient, programele salvatoare de vieți nu pot continua. „USAID nu este o organizație criminală. Arhitectura umanitară a fost dezmembrată”, a declarat Melanie.

Melanie speră ca viitorii ei copii să crească într-o lume mai empatică. „Suntem cei mai buni atunci când oferim compasiune, nu doar în interiorul granițelor noastre, ci și dincolo de ele.

Nu voi renunța niciodată la convingerea că toți cei din lume merită ajutor”, a concluzionat ea.

Închiderea agenției americane USAID de către administrația Trump a stârnit un curent de opinie puternic și în spațiul public românesc împotriva persoanelor care susțin valorile democrației liberale, întreținut de către facțiunile politice de dreapta extremă.

Aceste voci radicale de dreapta au transformat persoanele care au beneficiat, în trecut, de granturile pentru dezvoltare internaționale într-o țintă a urii publice și au denaturat informațiile privind rolul și importanța asistenței externe pentru dezvoltare internațională în lume.

