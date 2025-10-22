Condițiile în care locatarii afectați de explozia din Rahova vor putea redeveni proprietari

Explozia de vineri, 17 octombrie 2025, dintr-un bloc din Rahova a fost atât de puternică încât a afectat structura de rezistență a clădirii. ISC a emis deja un raport în care recomandă demolarea clădirii pentru că există risc de colaps.

Locatarii blocului din Rahova afectat de explozie pot redeveni proprietari în noua construcție dacă se aprobă o hotărâre de Guvern, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Digi 24.

Acesta a explicat că există discuții avansate cu Guvernul și Ministerul Dezvoltării privind modul în care se va face reconstrucția, care ar putea fi pe cheltuiala statului, iar apoi locatarii să devină chiriași cu drept de cumpărare, după modelul ANL.

„Avem câteva variante pe care le-a pus Guvernul în propunerea de hotărâre de Guvern, aceea de a fi făcut pe banii statului și apoi ca la modelul ANL să devină chiriași și cu drept de a cumpăra imobilul. (…) Această legislație se va aplica pentru toată țara, a fost un model.

Am realizat, ca societate, că noi nu avem un plan post-cutremur, post-calamitate, iar această legislație vine să reglementeze această zonă și va fi o opțiune ca primăria să poată să realizeze acest imobil pentru municipalitate, pentru locuitorii de acolo, iar eu am cerut – și le mulțumesc pe această cale și premierului, și ministrului Dezvoltării – ca această opțiune să poată fi exprimată prin Consiliul General local sau județean, pentru că sunt situații excepționale”, a explicat Stelian Bujduveanu, pentru sursa citată mai sus.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Despăgubirile pentru blocul care a explodat în Rahova vor merge la Primăria Capitalei

Despăgubirile vor merge către Primăria Capitalei în cazul în care instituția va reconstrui imobilul, nu către locatarii afectați. Primarul a explicat că legislația nu permite despăgubirea dublă și că orice sumă recuperată din asigurări sau donații va reveni bugetului local.

„În situația în care municipalitatea va reconstrui imobilul, pagubele și ce se recuperează din asigurări vor reveni la bugetul local.

Nimeni în România nu poate fi despăgubit de două ori, conform legislației. Și atunci, în situația în care municipalitatea hotărăște să reconstruiască imobilul cu acordul consiliului și cu legislația în vigoare, atunci orice sumă de bani, fie că vorbim de donații, fie că vorbim de despăgubiri din partea asigurărilor sau plata din partea acelui vinovat, vor reveni la municipalitate”, a explicat Stelian Bujduveanu, când a fost întrebat de posibilitatea locatarilor de a da în judecată responsabilul de tragedia din Rahova.

Primăria București va plăti chiria pentru oamenii care au rămas fără locuință

În privința revenirii locatarilor în apartamentele neafectate, Bujduveanu a spus că momentan nu poate oferi un termen, dar municipalitatea este pregătită să îi cazeze în hoteluri pe cheltuiala primăriei atâta timp cât va fi nevoie.

„Noi suntem pregătiți să îi ținem în hotel pe cheltuiala municipiului București atâta timp cât este nevoie. Am activat fondurile de rezervă și nu avem o problemă cu aceste cazuri”, a afirmat Bujduveanu. (…) Nu putem să intervenim la fața locului până nu se finalizează ancheta”, a mai spus primarul interimar al Capitalei.

Primarul a menționat că zona a fost eliberată și că sunt în permanență contacte cu ISU și Parchetul pentru finalizarea anchetei.

Bilanțul victimelor după tragedia din Rahova

În urma exploziei din blocul din Rahova trei persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital.

Alte 7 persoane au primit asistență medicală pentru atacuri de panică, fără a fi spitalizate. Printre răniți se numără și doi copii, iar unul dintre răniți a fost transferat în străinătate. O victimă decedată a fost o femeie însărcinată de 24 de ani. Mirela se plânsese de mirosul de gaz și familiei, cu doar câteva ore înainte să moară. Tânăra în vârstă de 24 de ani a fost înmormântată în rochie de mireasă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE