Propunerea prevede suspendarea finanțării pentru noi proiecte prin PNRR, programul „Anghel Saligny” și Compania Națională de Investiții (CNI), cu excepția cazurilor aprobate special. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că este vorba doar de o suspendare temporară.

Partidului Social Democrat (PSD), membru al coaliției de guvernare, și-a exprimat dezacordul față de această propunere. PSD consideră că proiectul trebuie revizuit:

„PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.”

PSD subliniază importanța consensului politic în luarea deciziilor majore:

„PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental.”

Conducerea PSD va stabili un set de propuneri pentru amendarea proiectului de ordonanță în cadrul ședinței Biroului Permanent Național din 18 august. Partidul insistă asupra necesității unor criterii clare și obiective:

„PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate.”

Situația rămâne în evoluție, iar dezbaterile în cadrul coaliției de guvernare vor continua în zilele următoare pentru a ajunge la o soluție acceptabilă pentru toate părțile implicate.

Alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi). În urma renegocierii de anul acesta, componenta de grant în valoare de 13,56 mld. euro a fost asigurată integral, dar a fost redusă componenta de împrumut cu aproximativ 6,88 mld. euro.

