Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, Marte, intrat în zodia Gemenilor, va crea stări fiziologice care vor necesita medicație, tratament sau supraveghere atentă; va fi vizat aparatul locomotor, fiziologia brațelor și a mâinilor, sistemul respirator, circulația arterială și, secundar, funcțiile hepatice.

La nivelul activității profesionale curente putem vorbi de discuții pe o temă financiară sau juridică (contracte), referitoare la condițiile de muncă față de care nativii vor ridica obiecții legitime, dar care vor spori și gradul de conflict care, dacă nu va fi soluționat repede, va deveni greu de gestionat între 3 și 5 august.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, în casa I a personalității celor despre care vorbim aici se va produce, pe 30 iunie, Luna Plină în Capricorn, care va implica și sectorul relațiilor parteneriale; e de evitat o întâlnire în care se va aborda o temă importantă pentru nativi, pentru că, tot pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare retrogradă și, până pe 23 iulie, nu va fi favorabilă dialogului, dar va permite nativilor să reevalueze o situație sau o decizie luată, din 16 iunie încoace, permițând corectarea erorilor comise din neînțelegerea premiselor, a unor detalii sau subtilități.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va susține chestiunile financiare importante, aspectele patrimoniale și cadrul juridic care reglementează statutul lor.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului. Tranzitul lui Kiron prin Taur va dura până pe 18 septembrie și le va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, o chestiune materială va trebui abordată energic și principial, dar pe căi legale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE