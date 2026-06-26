Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, evoluția celor două case ale banilor câștigați prin muncă sau în contextul unor conjuncturi relaționale cu persoane și instituții se va complica în urma intrării planetei Marte, în ziua de 28 iunie, în zodia Gemenilor; până pe 11 august, acesta va introduce accente conflictuale în multe dialoguri, tendința de a recurge la speculații sau la „artificii” și va menține o stare de neîncredere în oameni și nesiguranță în promisiuni.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, specificul acestui context astral va introduce o notă de reticență față de dialoguri sau față de o viață socială deschisă și intensă care va fi amplificată de Luna Plină în Capricorn, din 30 iunie, care le va da dreptate că, la un moment dat, au privit oamenii și evenimentele atent și cu prudență sau fără entuziasm.

Tot pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare retrogradă și, până pe 23 iulie, va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, permițând corectarea unor erori comise din neînțelegerea corectă a premiselor, a detaliilor sau a subtilităților ce privesc pregătirea lor profesională, viața publică și evoluția personală.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va influența în mod strălucit viața profesională, activitățile publice, afirmarea, succesul și cariera. Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron (intrat pe 19 iunie în zodia Taurului) și, până pe 18 septembrie, va atrage atenție nativilor asupra tipului de relații parteneriale care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani.

Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, primul impact al opoziției Jupiter/Pluton, care s-ar putea produce fie în sectorul relațiilor de familie, fie în cel al exercitării profesiei sau al funcției.

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