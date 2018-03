Congresul Extraordinar al PSD de sâmbătă, de la Sala Palatului a a ales o nouă echipă pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați și-au exprimat votul și au decis că premierul Viorica Dăncilă va fi președintele executiv al partidului. Congresul a mai ales secretarul general, în persoana lui Marian Neacșu, care își menține postul în partid și cele 16 posturi de vicepreședinte, opt bărbați și opt femei, aleși pe regiuni de dezvoltare.



”Aceste funcții înseamnă o opotunitate de a munci mai mult pentru partid. Avem un guvern nou și un program de guvernare care trebuie pus în aplicare. Am convenit un set de acțiuni care pot să schimbe România în bine”, a spus Dragnea, în discursul de final.

UPDATE ora 18.30 Viorica Dăncilă a devenit președinte executiv al PSD; Congresul Extraordinar a votat noua echipă a lui Liviu Dragnea, după un maraton de peste șase ore.

Președinte executiv: Viorica Dăncilă

Secretar general: Marian Neacșu

Regiunea Bucureşti-Ilfov: Gabriela Firea şi Robert Negoiţă

Regiunea Sud-Vest: Lia Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu

Regiunea Muntenia: Carmen Dan și Adrian Ţuţuianu

Regiunea de Sud-Est: Mirela Furtună şi Marian Oprişan

Regiunea Nord-Est: Doina Fedorovici şi Gabriel Vlase

Regiunea Nord-Vest: Doina Pană şi Gabriel Zetea

Regiunea Vest: Natalia Intotero şi Mihai Fifor

Regiunea Centru: Roxana Mînzatu şi Bogdan Trif

UPDATE ora 17.10 Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a încheiat. Pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD şi-au depus candidatura premierul Viorica Dăncilă, fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu şi fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.

Ulterior, în timpul desfăşurării lucrărilor Congresului, Andronescu şi Bănicioiu s-au retras din cursă.

Discursuri susținute în fața unei săli goale; Delegații PSD pleacă deja spre casă

UPDATE ora 16.50 Liviu Dragnea a votat la Congresul Extraordinar al PSD. El a venit în zona urnelor împreună cu premierul Viorica Dăncilă. Nici Ecaterina Andronescu, nici Nicolae Bănicioiu, Cătălin Rădulescu sau Codrin Ștefănescu nu au mai susținut discursurile în cadrul Congresului. Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, candidat pentru funcția de vicepreședinte, a vorbit la o sală aproape goală.



Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu se retrag, Viorica Dăncilă rămâne singurul candidat la funcția de președinte executiv

UPDATE ora 16.10 Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu au anunțat că și-au retras candidaturile, la Congres. Astfel, Viorica Dăncilă a rămas singurul candidat pentru funcția de președinte executiv.

Nicolae Bănicioiu a precizat că votul a început de fapt de la ora 13.00 și nu 16.00, cum s-a spus oficial. ”Viața merge înainte”, a spus Andronescu.

Înțeleg că schema era să nu apucăm noi să vorbim, să nu știe lumea că se retrage unul pentru celălalt. Eu am vrut să-i cedez candidatura mea doamnei Andronescu. Cred că și dl Dragnmea, dacă iubește atât de mult echilibru de gen, ar trebui să-i cedeze doamnei Dăncilă și funcția de președinte al partidului. Îmi pare rău că s-a ajuns la așa ceva. Niciodată în PSD nu a fost o astfel de situație”, a spus și Bănicioiu.

Delegații de la Congres se îmbulzesc să voteze, pentru a putea pleca spre casă; Votul a început cu o jumătate de oră mai devreme decât s-a anunțat oficial

UPDATE ora 15.50 Pauza s-a încheiat. Senatorul PSD Claudiu Manda, președintele comisiei de centralizare a votului, a anunțat de la tribuna Congresului că votul va începe la ora 16.00, însă delegații votează de mai bine de jumătate de oră. Pe holul unde sunt amplasate urnele de vot s-a creat agitație, în condițiile în care social-democrații vor să completeze cât mai repede buletinele de vot, pentru a putea pleca spre case.

Contestatarii din PSD acuză boicotul la Congres: Nu sunt lăsați să își susțină discursurile

UPDATE ora 14.50. Pauză la Congresul Extraordinar al PSD. Urmează votul pentru alegerea conducerii PSD. Anunțul a fost făcut de Liviu Dragnea, imediat după discursul premierului Viorica Dăncilă. În timpul pauzei, unii delegați au început să voteze, pentru a putea pleca.

Totodată, Nicolae Bănicioiu și Ecaterina Andronescu critica faptul că nu vor putea susține un discurs pentru susținerea candidaturilor.

Nicolae Bănicioiu a afirmat că nu va candida pe aceeași poziție cu Ecaterina Andronescu, pentru funcția de președinte executiv și că dorea să anunțe ce a decis în Congres. ”Suntem oameni serioşi şi ştim foarte bine ce avem de făcut. Va candida doar unul. Ne-am făcut o strategie foarte bună”, a susţinut Bănicioiu aflat alături de Ecaterina Andronescu.

El a precizat că este ”un simulacru de Congres”. ”Nu ne lasă să vorbim, oamenii au plecat deja”, a spus el.

Și Ecaterina Andronescu a afirmat că dorește să își susțină candidatura în fața delegaților Congresului. ”Pentru mine cel mai important este cum se încheie acest Congres, cu ce mesaj. (…). Mi-aş dori să nu înceapă voturile până nu reuşim cei care candidăm să ne spunem opinia, cum vedem noi politica PSD, acţiunile partidului şi cum îi slujim pe oameni. (…) Dacă se dau acum buletinele şi lumea votează cred că imaginea este nefericită pentru cei care se uită la noi”, a mai spus ea

Cătălin Rădulescu, care candidează pentru funcția de vicepreședinte, a criticat, la rândul lui, lipsa de democraţie internă din partid. “E urât că nu putem să vorbim în faţa electoratului nostru. Dacă mi se dă cuvântul după vot, nici nu mai vorbesc. Proastă organizare”, a afirmat deputatul.

Premierul Viorica Dăncilă a respins ideea că nu toți candidații sunt lăsați să vorbească la Congres. Întrebată dacă este favorizată având în vedere că era a reuşit să ia cuvântul, ea a spus: ”Ceilalţi colegi vor lua cuvântul. Eu am vorbit în calitate de premier al României şi de preşedinte al organizaţiei de femei. Vor lua şi ceilalţi colegi cuvântul. Eu mă întorc în sală şi se vor întoarce şi ceilalţi colegi. (…) Nici eu nu am câştigat întotdeauna când am concurat. Nu depinde de mine sau de altceva, depinde de valul de încredere pe care l-am generat în rândul colegilor de partid”.

Dăncilă a prezentat 100 de măsuri pe care le va lua în acest an: Vreau să adoptăm modelul german în domeniul achiziţiilor publice

UPDATE ora 14.30 Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Congresul extraordinar al PSD, că Guvernul vrea să adopte modelul german în domeniul achiziţiilor publice.

“Astăzi avem o nouă viziune, o nouă direcţie care trebuie introdusă în dezbaterea publică cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen mediu sau lung. România avea mare nevoie de o astfel de viziune, premierul şi Guvernul trebuie să aibă în vedere o direcţie clară – de aceea vreau să vă prezint principalele 100 de măsuri pe care le vom lua în acest an”, a spus aceasta în discursul susținut în fața delegaților.

Dăncilă a precizat că primarii i-au solicitat modificarea legii achiziţiilor publice.

”Actuala legislaţie este o piedică, vreau să adoptăm modelul german în domeniul achiziţiilor publice, vom reduce termenul de rezolvare a contestaţiilor. În 2018 vom adopta legea finanţelor publice locale, legea turismului, vom modifica legea redevenţelor, legea minelor şi vom adopta legea lobby-ului. Vom adopta legea pentru combaterea violentei domestice. În ultimi cinci ani în România au murit peste 1.000 de femei din cauza violenţei domestice. Anul aceasta vrem să intre în vigoare noile legi ale justiţiei”, a mai spus premierul.

Ea a susţinut că promovarea a cât mai multor femei în funcţii publice şi administrative dar şi în conducerea partidului înseamnă reformarea reală a PSD în ultimii trei ani.

“Aici vocea lor va fi ascultată şi aici, în PSD, munca lor va fi apreciată. Dacă vreţi să vă implicaţi în politică, iar eu spun că trebuie să vă implicaţi, veniţi în PSD pentru că aici veţi găsi mereu o uşă deschisă”, a încheiat ea.

UPDATE ora 14.20 Social-democraţii au votat, sâmbătă, în Congresul extraordinar al PSD, începerea dezbaterilor pentru cinci convenţii naţionale.

Liderul PSD, Liviu Dragnea a precizat că la aceste dezbateri vor fi invitate să participe: preşedinţia, BNR, Academia Română, partidele politice, mediul universitar, sindicatele, patronatele şi societatea civilă.

Cel cinci cconvenţi ar urma să aibă ca teme adoptarea monedei euro până în 2024, stabilirea priorităţilor pentru preşedinţia română a Consiliului UE, egalitatea de gen. De asemenea, urmează să fie iniţiate Convenţia naţională pentru cultură şi Convenţia România 2040.

Dragnea: Defăimarea propriei ţări prin minciună este o faptă foarte gravă! Atacul asupra propriei ţări este o insultă asupra tuturor românilor!

UPDATE ora 13.00 Dragnea a atacat, în discursul său din cadrul Congresului Extraordinar al PSD, pe acei șefi de instituții care își trădează țara prin acțiuni anti-românești.



”Atunci când şefi de instituţii îşi trădează ţara prin acţiuni antiromâneşti, pierdem suveranitate, pierdem respect şi nu câştigăm nimic în schimb. Defăimarea propriei ţări prin minciună este o faptă foarte gravă, care expune România la multe lucruri. Atacul asupra propriei ţări este o insultă asupra tuturor românilor. Suveranitatea este mai preţioasă decât orice luptă pentru putere, decât orice interes local, şi o vom proteja prin legi explicite, dezbătute si votate în Parlament. (..) Cu un respect profund îndatorat faţă de statele occidentate, care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea noastră, afirm să desenul suveranităţii noastre naţionale trebuie făcut în România şi nu în afara ţării. Noi, ca naţie vom fi respectaţi dacă nu vom confunda bunele relaţii cu servilismul. Şi nu vreau să facem asta”, a afirmat preşedintele PSD, în discursul său.

“România este un stat suveran, aşa scrie în Constituţie, şi aş vrea să nu uităm niciodată”, a mai spus Dragnea, anunțând o ”nouă abordare legislativă în privinţa suveranităţii naţionale”.

“Astăzi ne aflăm într-un blocaj triplu: de viziune, de acţiune şi de voinţă. Oameni buni, e momentul să rupem acest blocaj, să ne găsim resursele de inteligenţă, de voinţă şi să redăm acestei naţiuni dorinţa de a merge înainte”, a transmis șeful PSD.

Președintele PSD a mai spus că toate legile de funcționare a servicilor secrete vor fi actualizate, conform legislației omoloage din țările europene. ”Atunci când spunem stat de drept să spunem domnia legii, pentru că asta înseamnă the rule of law, nu domnia unor instituții, domnia unor șefi. Și când spunem că nimeni nu este mai presus de lege, să avem convingerea că nu suntem luați în râs de vreun Portocală”, a afirmat Dragnea.

Marian Neacșu: ”PSD este o forță a binelui. În noi stă speranța acestei țări”

UPDATE ora 12.30 ”PSD este o forță a binelui. În noi stă speranța acestei țări”, a declarat secretarul general al PSD, Marian Neacșu, în Congrsul Extraordinar. El a precizat că acest Congres s-a organizat pentru ca partidul să se regrupeze.

”Eu cred în binele pe care îl aducem oamenilor”, a mai spus Neacșu, cerându-le celor de la PSD să vorbească și să transmită că ”PSD este forța binelui”.

Potrivit secretarului general, PSD este şi va rămâne o echipă, cea mai performantă, care va continua să aducă românii în clasa de mijloc şi să aducă milioanele de concetăţeni plecaţi în lumea largă acasă.

“Noi, PSD, suntem cel mai mare, cel mai important, cel mai profesionist şi cel mai performant partid al ţării. Am ajuns aici împărtăşind idealuri şi crezuri comune, pentru binele concetăţenilor noştri şi al ţării noastre. Am fost solidari, ne-am organizat muncind umăr la umăr. Am fost, suntem şi rămânem echipa cea mai mare şi performantă a PSD. Suntem reuniţi la Congresul extraordinar pentru a stabili bazele viitoarelor noastre victorii. Acest congres al nostru reprezintă temeila deciziilor care ne vor asigura guvernarea şi ne vor configura strategia publică în competiţiile care vor să vină. Au trecut mai bine de doi ani de la ultimul congres – doi ani buni pentru partid şi mai ales pentru ţară (…), ne-am asumat decizii dificile, unele dureroase, unele în premieră politică, dar rezultatele guvernării noastre sunt spectaculoase: România are cea mare mare creştere economică din lume – 7%”, a susţinut Neacşu.

Kelemen Hunor: ”Am venit să vă transmit că maghiarii nu sunt dușmanii țării”

UPDATE ora 12.10 Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, în cadrul Congresului Extraordinar al PSD, că Uniunea va susține această coaliție în Parlament atâta timp cât vor susține cetățenii.

”Am venit să vă transmit că maghiarii nu sunt dușmanii țării, așa cum se aude prea des, pentru a mări lipsa de încredere între cele două comunități”, a mai spus Kelemen Hunor.

Hunor a declarat că a acceptat invitaţia la Congresul PSD ca un răspuns firesc la prezenţa liderului social-democraţilor, Liviu Dragnea, la Congresul UDMR de la Zalău, de anul trecut şi a subliniat că un alt motiv al prezenţei sale îl reprezintă nevoia de dialog.

“E nevoie de un dialog sincer şi sunt conştient că permanent vor apărea subiecte sensibile, chiar dureroase, dar convingerea mea este că trebuie şi putem să fim în stare de a căuta soluţii şi concluzii acceptabile, mulţumitoare pentru toată lumea”, a precizat Hunor.

El a subliniat că România şi cetăţenii ei au nevoie de un proiect de ţară, de o perspectivă şi o viziune clară asupra obiectivelor pe termen mediu şi lung. “Eu în fiecare zi simt nevoia urgentă de a restabili încrederea şi de a reda speranţa fiecăruia într-un viitor mai sigur. Cum am ajuns în această stare, după 29 de ani de la Revoluţie, este un subiect important – este o altă discuţie, ar trebui o analiză foarte serioasă. Dar pentru politicieni, pentru lideri e mult mai important ceea ce urmează. Din această perspectivă, dvs purtaţi cea mai importantă responsabilitate, pentru că aţi câştigat alegerile acum un an şi trei luni. Aţi câştigat alegerile şi oamenii aşteaptă de la coaliţia de guvernare soluţii şi deziderate concrete. Sigur, avem şi noi o responsabilitate, cu toate că nu suntem la guvernare, dar vă sprijinim punctual în Parlament şi sunt convins că facem foarte bine şi ne sprijiniţi şi dvs punctual şi faceţi foarte bine”, a menţionat liderul UDMR.

Tăriceanu: Ziua în care președinte va ieși în conferință de presă să anunțe că nu o revocă pe Laura Codruța Kovesi va fi ziua în care își va semna sentința

UPDATE ora 12.00 Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu s-a lansat într-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD.



“Am avut un moment important, pe care vreau să-l subliniez: raportului ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care este o lovitură de graţie pentru toţi acei procurori care cred că abuzurile împotriva cetăţenilor pot fi tolerate, reprezintă un avertisment serios pentru cei care au încălcat Constituţia, în frunte cu procurorul şef al DNA. Ştiu că mulţi vor spune că atâta timp cât preşedintele va continua să ţină în braţe şeful DNA şi să-i protejeze pe cei care comit abuzuri nu poate fi vorba de o victorie. Vă spun un singur lucru, că în ziua în care preşedintele va ieşi în conferinţă de presă să anunţe că nu revocă pe doamna Kovesi îşi va semna singur sentinţa, nu va mai câştiga al doilea mandat”, a spus liderul ALDE, care a transmis delegaților că informațiile privind scăderea PSD în sondaje sunt false.

”Faptul că statul paralel e în panică se vede și din sondajele din ultimele zile.”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

“Vă invit să vă amintiţi un moment care nu a trecut de multă vreme, decembrie 2016. Vreau să vă duc aminte de tot circul făcut atunci de preşedintele Iohannis la numirea premierului propus de PSD-ALDE şi de dosarele care au fost scoase din sertare atunci. Ştiam de atunci că pentru coaliţia PSD-ALDE şi Guvernul nostru nu vor urma zile simple şi, din ce am văzut de un an şi câteva luni, această impresie s-a confirmat, din păcate”, a precizat Tăriceanu la Congresul extraordinar al PSD.

Stanishev, mesaj către PSD: Cred că este un moment să vă reevaluaţi, să vă evaluaţi realizările şi provocările actuale şi să vă relansaţi politic şi să relansaţi şi comunicarea

”România are nevoie de leadershipul puternic şi democratic al PSD-ului, iar stabilitatea şi unitatea din partid sunt fundamentale pentru o guvernanţă de succes, a declarat sâmbătă Serghei Stanişev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, la Congresul Extraordinar.

El a lăudat apoi rezultatele PSD din ultimele alegeri şi a subliniat că partidul are nevoie de relansare în ceea ce priveşte viitoarele politici.

“PSD este un partid puternic, care este capabil să câştige alegeri, încrederea oamenilor şi un partid înţelept care este capabil să se schimbe. Şi pot spune că majoritatea partidelor politice în Europa pot doar să viseze la rezultatele pe care dvs le-aţi atins la ultimele alegeri generale. Acesta este foarte foarte impresionant. Avem nevoie de o Românie care să fie puternică pe plan european. (…) Cred că este un moment să vă reevaluaţi, să vă evaluaţi realizările şi provocările actuale şi să vă relansaţi politic şi să relansaţi şi comunicarea”, a mai spus Stanishev.

UPDATE ora 11.20 Congresul Extraordinar al PSD a început pe acordurile piesei “Odă Bucuriei” varianta mixată. Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă şi Gabriela Firea, însoţiţi de membri din conducerea PSD i-au salutat pe cei prezenţi în sală. Ulterior, a fost intonat Imnul Naţional al României.

Iubita lui Liviu Dragnea participă la Congresul Extraordinar al PSD. Aceasta a ajuns la Sala Palatului cu puțin timp înainte de începerea reuniunii, împreună cu premierul Viiroca Dăncilă, Gabriela Firea și comisarul european Corina Crețu și se află în primul rând al sălii, alături de ceilalți lideri din conducerea PSD.

La reuniune este prezent Serghei Stanişev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, comisarul european pentru Politici regionale, Corina Creţu, europarlamentari, parlamentari, liderii organizaţiilor judeţene.

UPDATE ora 10:45. Președintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă și primarul Capitalei, Gabriela Firea, au ajuns la la Sala Palatului, la Congresul Extraordinar al PSD.

UPDATE ora 10:15. Mai mulți protestatari #rezist, reținuți de jandarmi la Congresul Extraordinar al PSD. Acesșia s-au adunat în fața Sălii Palatului și au scandat împotriva Partidului Social-Democrat și a măsurilor luate de actuala guvernare.

Update ora 10:00. Sâmbătă dimineața, puțin după ora 09.00, zeci de oameni s-au strâns în fața Sălii Palatului din Capitală.

Congresul de sâmbătă nu va fi unul ușor. O tabără de constestatari a modului în care s-a decis alegerea conducerii s-a înfiripat deja și a primit acordul, la ultimul Comitet Executiv Național, să candideze la Congres.

Astfel că nemulțumiții se vor afla în sală și va avea posibilitatea de a-și transmite mesajul către social-democrații veniți din toate colțurile țării. Pentru cele 18 funcţii candidează 23 de social-democraţi. Trei pentru funcția de președinte executiv, doi pentru funcția de secretar general și restul, pentru funcțiile de vicepreședinte.

În congres vor fi votate și câteva rezoluții, care însă nu au fost dezvăluite nici membrilor Comitetului Executiv. Neoficial, se vorebește despre documente programatice privind justiţia, familia tradițională dar și un ”proiect de țară” care să fie lansat către toate forțele politice.

Vezi aici: Lista finală a candidaților pentru conducerea PSD

Vor face Opoziție în interiorul PSD, de la tribuna Congresului, Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu, care candidează pentru funcția de președinte executiv, fiind în competiție cu Viorica Dăncilă, dar și Codrin Ștefănescu, candidat pentru funcția de secretar general, sau Cătălin Rădulescu, pentru cea de vicepreședinte.

Miza alegerii unei noi conduceri a PSD

Care este miza alegerii unei noi conduceri a PSD, cu aproape doi ani înainte de expirarea mandatului vechiului Birou Permanent Național? Dincolo de declarațiile publice prin care infirma nevoia unei noi echipe și criza din interiorul partidului, Liviu Dragnea vrea să scape, la Congres, de unele persoane și să își aducă aproape fidelii. Asta după două încercări eșuate de a pune la Palatul Victoria un premier care să respecte linia politică a partidului. De aceea, actuala conducere își încheie mandatul înainte de termen iar președintele partidului nu e reconfirmat, ci își continuă mandatul până la finalul celor 4 ani.

Tensiunile în partid au rămas, după debarcarea lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar partidul a pierdut în sondaje câteva procente bune, după un an de guvernare cu crize politice din șase în șase luni.

De aici și propunerea ca Viorica Dăncilă să fie președinte executiv, venită din partea Organizației PSD Teleorman, a lui Liviu Dragnea, la câteva zile după ce șefa Executivului afirma că nu va candida pentru că are prea multă treabă la Palatul Victoria.

Noul Birou Permanent Național va fi mai mare, de la 12 vicepreședinți se va ajunge la 16 vicepreședinți, care pentru prima dată vor fi aleși pe regiuni. Astfel, fiecare regiune va vota un bărbat și o femeie, în total 16 persoane, în noua conducere a PSD.

Contestatarii spun că acest lucru împiedică alegeri democratice și impune doar anumite persoane pe listele de candidați.

O altă variantă ar fi aceea că în 2019 urmează alegeri europarlamentare, alegeri prezidențiale, care vor continua cu alegeri locale și parlamentare. În acest context, Liviu Dragnea vrea să închege o echipă nouă pentru a coordona aceste scrutine electorale importante pentru PSD.

Pentru a nu mai exista scandal, actuala conducerea PSD a validat, vineri, toate candidaturile pentru Congresul Extraordinar de sâmbătă, inclusiv cele care nu aveau susținerea unei organizații județene.

”Dacă e cazul, aprobăm și un dosar gol”, a spus liderul PSD Liviu Dragnea, precizând că s-a opus atunci când colegii săi au propus ca fiecare organizație să vină cu o singură propunere de candidatură. ”Să nu luăm șansa unor mari personalități de a ajunge în conducerea partidului”, a mai spus Dragnea.

Protest cu ouă, ulei, pâine sau carne, hârtie igienică, periuţe de dinţi, suzete şi jucării de pluş, la Congresul PSD

La Congres este așteptat și un protest inedit, cu cu ouă, ulei, pâine sau carne, hârtie igienică, periuţe de dinţi, suzete şi jucării de pluş reprezentând personajul de desene animate Olaf.

Protestul ar urma să aibă loc în faţa Sălii Palatului din Bucureşti, unde se va desfăşura Congresul Extraordinar al PSD. Manifestanţii ar urma să îi aştepte pe social-democraţi la intrarea în instituţie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neîndeplinite ale PSD din programul de guvernare, precum şi cu găleţi pline cu lapte, ouă, ulei, pâine, carne sau alte alimemente care ar urma să se scumpească.

Oamenii mai vor să aducă şi produse care sunt necesare în închisoare, precum pastă de dinţi, hârtie igienică şi săpun, suzete – pentru liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, dar şi o jucărie din pluş reprezentându-l pe omul de zăpadă Olaf din filmul animat „Frozen”, aluzie la Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF), ale cărui investigaţii au stat la baza deschiderii dosarului penal de către DNA pe numele lui Liviu Dragnea.

”Vom avea ocazia să-i privim în ochi pe cei care ne-au minţit de aproape trei decenii şi care mai bine de un an de zile încearcă să salveze membrii partidului de închisoare, decapitând Justiţia”, scrie pe pagina de Facebook a evenimentului intitulat „Congresul Extraordinar al corupţilor din România”.

Niculae Bădălău va fi președintele Consiliului Național al PSD; Anunțul a fost făcut vineri de Liviu Dragnea, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național, în care s-au validat toate candidaturile pentru funcțiile din Biroul Permanent Național, ce vor fi supuse votului Congresului Extraordinar de sâmbătă, de la Sala Palatului. În prezent, funcția de președinte al Consiliului Național este deținută de Mihai Fifor, propus tot de Liviu Dragnea, după ce a fost ales lider al PSD.