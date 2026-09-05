Sistemul Entry/Exit (EES) înregistrează data și locul de intrare și de ieșire pentru cetățenii care nu sunt membri UE. În timpul verii, statele membre au putut suspenda temporar colectarea datelor biometrice, precum amprentele și imaginile faciale, la anumite puncte de frontieră, atunci când numărul mare de pasageri provoca timpi de așteptare excesivi.

EES a devenit complet operațional la 10 aprilie, după o implementare progresivă începută în octombrie 2025. Până acum, autoritățile europene au avut posibilitatea de a folosi suspendarea temporară a controalelor biometrice ca măsură de siguranță pentru evitarea aglomerației.

Comisia Europeană susține că sistemul a funcționat, în general, bine pe timpul verii și că beneficiile sale pentru UE sunt evidente. În același timp, Comisia spune că discută cu statele membre unde sunt încă necesare ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei.

Experții recomandă călătorilor să își lase mai mult timp pentru călătoriile care implică trecerea frontierelor europene. Ei avertizează că întârzierile la controlul pașapoartelor pot afecta inclusiv conexiunile dintre zboruri, mai ales atunci când cozile devin foarte mari.

Asociațiile din industria turismului cer prelungirea măsurilor de flexibilizare și după 6 septembrie. ABTA susține că EES nu este încă implementat în mod complet și uniform în toate statele participante și consideră că aceste măsuri ar trebui menținute.

Potrivit IATA, un control standard al pașaportului, care dura anterior aproximativ 20-25 de secunde, ajunge acum la circa 90 de secunde în cadrul EES. Datele Financial Times și Qsensor arată că timpul de așteptare a crescut la mai multe aeroporturi importante: la Frankfurt media a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute anul trecut.

IATA cere ca posibilitatea suspendării parțiale a controalelor biometrice să fie prelungită cel puțin până la sfârșitul sezonului de iarnă. Organizația susține EES, dar consideră necesare sisteme fiabile, suficiente chioșcuri de autoservire, controale automate la frontieră și personal suficient pentru ca sistemul să funcționeze fără blocaje în perioadele aglomerate.

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