Pensia de urmaș pentru copilul fostei asistente din Botoșani Lenuța Buta, decedată în luna mai, a fost stabilită la 771 de lei/lună, anunță Federația “Solidaritatea Sanitară”.

Asta, deși există Legea 56 din 15 mai 2020, care stipulează că urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirus beneficiază de dreptul la o pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază al personalului medical la data decesului, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau la 26 de ani, dacă trebuie să își termine studiile universitare.

Prin urmare, spun sindicaliștii, băiatul ar trebui să primească 3.700 de lei/lună.

Doar că, acuză federația, nu s-au elaborat normele de aplicare a Legii 56/2020.

Și PressOne a scris că, la cinci luni de la decesul asistentei de 45 de ani din Botoșani, mama acesteia, în vârstă de 66 de ani, trebuie să-și întrețină nepotul, care este în anul I de facultate în Iași, cu doar 700 de lei pe lună, cât a decis Casa Județeană de Pensii că trebuie să primească el ca urmaș.

În loc de toată documentația pe care am dus-o eu și am prezentat-o și o am la dosar, cu Covid și Sars-CoV-2, ea fiind în activitate la serviciu, nefiind o persoană bolnavă, era sănătoasă, mi-au trecut pe decizie boală obișnuită. Vă spun sincer că mă întorc cu fața în jos și-mi vine să mor.

Mama asistentei medicale Lenuța Buta: