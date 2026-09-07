Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, în cadrul celei de-a 90-a ediții a Târgului Internațional de la Salonic, unde a fost confirmată și semnarea unui memorandum de cooperare transfrontalieră între cele trei state membre, conform publicației bulgărești Marica.bg.

Axa terestră care ocolește strâmtorile Bosfor și Dardanele

Noul coridor este proiectat să funcționeze ca o axă strategică extinsă, care nu doar că va facilita traficul comercial și de pasageri în regiune, ci se va conecta mai departe spre rețelele din Europa Centrală și de Vest, ajungând până în Republica Moldova și Ucraina.

Construirea acestei rute integrate oferă o alternativă terestră directă între porturile grecești de la Marea Egee și zona Mării Negre. Această conexiune va reduce substanțial dependența maritimă de strâmtorile Bosfor și Dardanele, eficientizând considerabil timpii de tranzit pentru mărfurile care circulă între sudul și estul continentului.

Bulgaria va juca un rol de punct central de legătură terestră, făcând conexiunea directă între infrastructura elenă și cea românească. Proiectul este integrat în Rețeaua Trans-Europeană de Transport (TEN-T), al cărei obiectiv pe termen lung este interconectarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee.

Finanțare europeană

Componenta feroviară a coridorului beneficiază deja de primele alocări financiare. Modernizarea tronsonului feroviar de 68,3 kilometri dintre Alexandroupolis și Pythio a primit o finanțare de 277 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Sursele de finanțare pentru restul tronsoanelor rutiere și feroviare urmează să fie stabilite în perioada următoare, prin combinarea fondurilor europene cu alocări din bugetele naționale ale celor trei țări.

Mize economice și de securitate militară

Pe lângă beneficiile evidente legate de stimularea turismului, a industriei logistice și a investițiilor regionale, noul coridor are și o dimensiune strategică de securitate.

Într-un context geopolitic complex, infrastructura modernizată va permite o mobilitate crescută și un răspuns mai rapid în situații de urgență, facilitând deplasarea resurselor și echipamentelor între sud-estul Europei și Flancul Estic.

Realizarea completă a întregului sistem de transport este estimată la 15 ani, având ca termen de finalizare anul 2041. Implementarea etapizată a proiectului va începe odată cu definitivarea schemelor de finanțare pentru fiecare sector teritorial în parte.

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