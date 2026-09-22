Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a confirmat oficial data la care rețeaua națională de drumuri trece la un nou sistem de taxare.

Cum se va calcula rovinieta pentru autoturisme

Începând cu 1 octombrie 2026, România va aplica un sistem modernizat de tarifare rutieră, diferențiat în funcție de categoria vehiculului, masa maximă autorizată și gradul de poluare.

Schimbările îi vizează atât pe conducătorii auto de vehicule mici, cât și companiile de transport de marfă.

Pentru autoturisme și vehiculele de transport de persoane sau marfă cu o masă de până la 3,5 tone, rovinieta rămâne valabilă, însă modul de calcul este modificat substanțial, potrivit Gazeta de Sud.

Dacă până acum tariful era stabilit exclusiv pe criterii de timp (zi, săptămână, lună, an), de la 1 octombrie valoarea rovinietei va depinde direct și de clasa de emisii poluante (norma Euro) a mașinii. Astfel, autovehiculele mai vechi, cu norme de poluare inferioare, vor genera costuri de drum mai ridicate comparativ cu modelele mai noi sau cu cele electrice și hibrid.

Valabilitatea rovinietei va fi structurată pe perioade flexibile, permițând șoferilor să opteze pentru variante adaptate nevoilor de deplasare, menținând totodată obligația de a achita taxa înainte de a intra pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi.

TollRo, noul sistem electronic pentru vehiculele grele

Cea mai importantă noutate vizează transportatorii. Pentru vehiculele destinate transportului de marfă cu o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone se introduce sistemul TollRo.

Spre deosebire de rovinieta standard, TollRo funcționează pe principiul „plătești cât circuli”. Taxa nu va mai fi una fixă pe perioadă determinată, ci va fi calculată automat în funcție de: distanța exactă parcursă pe tronsoanele de drum incluse în sistem; categoria vehiculului și numărul de axe și norma de poluare Euro a motorului.

Potrivit legii, TollRo se stabilește prin înmulțirea tarifului unitar cu distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi. Tariful unitar include atât componenta aferentă utilizării infrastructurii, cât și o componentă bazată pe costurile externe generate de poluarea atmosferică.

Această schimbare legislativă aduce o schimbare majoră pentru firmele de logistică și pentru șoferii de autovehicule de mare tonaj. Concret, vechiul model de taxare, bazat pe achitarea unei sume fixe pentru o anumită perioadă de timp, va fi eliminat complet pentru transportatori.

În locul achiziționării unei roviniete clasice, care oferea acces nelimitat pe rețeaua rutieră pe parcursul unei zile, luni sau al unui an, noul sistem va pune accent pe utilizarea reală a infrastructurii. Astfel, costul final pe care companiile de transport îl vor avea de achitat către stat va fi legat în mod direct și exclusiv de distanța efectiv parcursă pe autostrăzile și drumurile naționale din România.

De la 1 octombrie 2026, rovinietele emise conform vechii legislații nu vor mai fi valabile, cu excepția celor aferente vehiculelor prevăzute de lege, care își păstrează valabilitatea până la expirare. Pentru rovinietele și peajele care își încetează valabilitatea, CNAIR poate restitui, la solicitarea scrisă a utilizatorului, contravaloarea perioadei neutilizate, respectiv a peajelor neutilizate.

În același timp, legea prevede încetarea exceptării vehiculelor istorice de la plata rovinietei și a tarifului de trecere.

Sancțiuni mai severe și monitorizare automată

În ceea ce privește sancțiunile pentru neplata tarifelor, Pentru TollRo, legislația stabilește mecanisme de sancționare în situația în care tariful datorat nu este achitat.

În cazul în care distanța parcursă nu poate fi determinată, sunt prevăzute reguli speciale pentru stabilirea obligației de plată și a sancțiunii.