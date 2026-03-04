7 din 10 poziții disponibile pe iajob.ro au salariul afișat

Angajatorii care au scos în piață un volum mare de poziții pentru candidații fără studii superioare au crescut și nivelul de transparență salarială odată cu apropierea de momentul în care se va implementa directiva europeană potrivit căreia anunțurile de recrutare va trebui să aibă salariul afișat – schimbare programată pentru a doua jumătate a acestui an. Astfel, în prezent, pe iajob.ro, platforma de recrutare care aparține eJobs.ro România și care este dedicată candidaților entry level și fără studii superioare, procentul de joburi care au salariul publicat în anunțul de angajare a ajuns la 70%.

„Asistăm la un fenomen interesant, în care piața pare deschisă și pregătită pentru transparență salarială doar pe un eșalon – cel al pozițiilor din segmentul entry sau pentru care nu este nevoie deloc de experiență profesională și, în multe cazuri, nici de studii superioare. Un motiv ar fi acela că sunt joburi care se adresează unor candidați pentru care aspectul financiar este extrem de important și sensibil. Ei sunt dispuși să facă o schimbare de angajator și pentru 10% în plus la salariu, iar un alt motiv este, evident, faptul că angajatorii au început să se pregătească pentru când vor fi obligați să ofere transparență totală și fac acest lucru în primul rând cu pozițiile care nu au potențialul de a crea multă controversă”, declară Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cele mai multe salarii sunt publice în acest moment pentru anunțurile din producție, retail, turism, transport & logistică sau industria alimentară. Un candidat care aplică pentru un job de operator în producție, spre exemplu, se poate aștepta la un salariu cuprins între 4.300 și 4.800 de lei pe lună, un curier între 4.400 și 5.700 de lei pe lună, un lucrător comercial la aproximativ 4.200 de lei pe lună, iar un lucrător în depozit la 3.500 – 4.000 de lei pe lună. Salariile oferite pentru șoferi variază între 3.800 și 4.600 de lei, în timp ce pozițiile deschise în turism sau industria alimentară oferă salarii cuprinse între 3.500 și 4.500 de lei pentru candidații cu un nivel minimal de experiență sau fără studii superioare.

„De altfel, distribuția joburilor postate în ultima lună pe iajob.ro ne arată că 44,2% sunt destinate muncitorilor necalificați, 32% celor care au liceul absolvit, 15% pentru cei care au studii superioare și aproape 9% pentru muncitori calificați. Și mai departe, privind palierul experienței cerute, 76% dintre aceste locuri de muncă nu cer experiență. Asta nu înseamnă că se adresează doar candidaților foarte tineri, care nu au mai lucrat niciodată, ci și celor care au experiență acumulată fie în alte domenii, fie în același domeniu de activitate, dar care sunt dispuși să lucreze pe poziții entry level”, explică Bogdan Badea.

Cele mai multe locuri de muncă au fost pentru București, Cluj-Napoca fiind orașul plasat pe locul al doilea, dar la distanță mare față de Capitală. Au urmat Brașov, Iași, Timișoara, Oradea sau Craiova, dar și orașe mai mici, precum Râmnicu Vâlcea, Suceava ori Bacău.

„Pe de altă parte, dacă ne uităm la nivel general, pe eJobs.ro, acolo unde există o structură mai eterogenă a tabloului de job-uri, doar 35% dintre acestea au salariul afișat în anunțul de recrutare. Asta ne arată că există diferențe clare a abordare a transparenței în funcție de tipul de job scos în piață. Cu cât crește nivelul de specializare sau de senioritate, cu atât mai puțin dispuși sunt angajatorii să posteze și salariul”, detaliază Bogdan Badea. Și în aceste cazuri, domeniile care afișează cel mai des salariul sunt retailul, construcțiile, transport & logistică sau producție

În acest moment, aproximativ 7.500 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro și încă 23.000 pe eJobs.ro.

***

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.