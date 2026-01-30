Întrebat când va avea loc vizita sa în SUA, Nicuşor Dan a spus că „foarte probabil” în acest an și a oferit mai multe variante: „Foarte probabil în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, o să mai vedem”.

Și a continuat: „Există invitaţia, numai că eu vreau să tratăm această invitaţie în modul cel mai serios. Există discuţii pe mai multe paliere economice, pe energia din regiune, pe alte tipuri de colaborări economice şi îmi doresc ca, în momentul în care mergem acolo, această vizită să aibă cu adevărat o substanţă economică, dincolo de cea de securitate, care este cumva subînţeleasă”.

Președintele a vorbit şi despre politica externă a României de când a preluat mandatul, adică din mai 2025. „Cred că noi în politică externă, cel puţin în aceste 8 luni pe care le-am parcurs, am avut nişte obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit. A trebuit să închidem o perioadă de ezitări şi de promisiuni neîmplinite şi de răspunsuri niciodată ferme cu privire la Franţa”.

„Deci, în momentul de faţă, parteneriatul nostru cu Franţa este funcţional şi nu mai există rămăşiţe istorice. Avem o colaborare foarte bună cu Germania, am fost acolo, a fost premierul chiar săptămâna asta, am fost la Londra. Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care risca să ne scoată din parcursul pe OCDE, am rezolvat-o, de asemenea. Am avut cu Comisia Europeană diverse probleme pe PNRR, pe procedura de deficit, le-am rezolvat, de asemenea”, a conchis Nicușor Dan.

Șeful statului nu a rostit însă niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA. În acest moment, sunt șanse minime ca România să fie reprimită în programul Visa Waiver și în acest an, după ce, în martie 2025, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în programul de eliminare a vizelor, includere stabilită de fosta administrație Biden.

Mai mult, noua administrație Trump a anunțat atunci că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor pentru români, programată pentru 31 martie 2025, deși țara noastră îndeplinea criteriile cerute de SUA.

Amintim că, în luna mai 2025, Libertatea a fost publicatia care a anunțat, citând surse oficiale, că Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în SUA, lucru întâmplat la o zi după ce Dan a devenit președinte. Apoi, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus în repetate rânduri că vizita va avea loc „în prima parte a anului 2026”. Iar Nicușor Dan a spus și el, de exemplu în august 2025, că va merge în SUA „la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

