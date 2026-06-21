Crin Antonescu vorbește despre „congresul trădătorilor”

Fostul preşedinte liberal Crin Antonescu susţine că nu a văzut în 36 de ani atâta „impostură, neruşinare şi josnicie” la PNL, precizând că întrunirea de duminică este „congresul trădătorilor”.

„În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul «trădare» decât Congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta neruşinare, atâta josnicie şi, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată. Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei. Se invocă, la fiecare pas, istoria şi continuitatea PNL, dar sunt invitaţi doar foştii preşedinţi care au trădat PNL pentru Băsescu (Stoica, Stolojan) sau Nicuşor (Orban)”, a scris Crin Antonescu pe Facebook.

Totodată, Antonescu a afirmat că atât el, cât şi Călin Popescu Tăriceanu nu au fost invitaţi la reuniunea PNL.

„Dar n-au existat nici Florin Cîţu, nici Nicolae Ciucă – şi el candidat la Preşedinţie al PNL. Ne-au decupat din fotografie ca Oana Gheorghiu pe Nicuşor. Trădare prin tăcerea josnică a vechilor liberali prezenţi în sală atunci când unul ca Sighiartău (copil de mingi pe la greii băsismului în epoca de aur) face istoria celor 37 de ani ai PNL. La fel, dl. Ciucu vorbeşte despre raporturile politicieni-partide-sistem (servicii, justiţie). Vorbeşte frumos. Parcă mă aud pe mine în 2009″, a afirmat Crin Antonescu.

El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că are treabă doar cu PSD şi că a fost un premier catastrofal, fără idei şi fără sentimente faţă de oameni.

„Două sunt criteriile de selecţie ale echipei Bolojan: băsismul ieri / sorosismul azi şi mediocritatea. Singurul exceptat de la CV-ul băsist e eternul «reformist» Motreanu. Setea de reformă a lui Motreanu (nelipsit de 7 ani din toate conducerile PNL decupate azi din istorie) e singura garanţie că «revoluţia Bolojan» preţuieşte şi experienţa. Experienţa mediocrităţii, a laşităţii şi a oportunismului”, a mai transmis Antonescu.

În final, Antonescu a adăugat şi „un gând trist pentru foşti camarazi din lupte adevărate”: „Probabil că, uneori, nu-ţi permiţi nici să vomiţi. Înghiţi”.

Alina Gorghiu: „Îi este frică”

Alina Gorghiu, care îl susţine pe premierul desemnat Adrian Veştea, anunţă că guvernul pe care acesta îl va propune va avea cinci portofolii alocate Partidului Naţional Liberal. Totodată, aceasta spune că hotărârea Congresului Extraordinar al PNL de a solicita demisia sa şi a celor patru colegi liberali este una abuzivă, care adânceşte o ruptură în PNL.

„Dacă eu sunt în situaţia aceasta de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu este pentru că e foarte stăpân pe situaţie, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal mâine va fi învestit în Parlamentul României”, argumentează Alina Gorghiu, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte interimar al PNL Alina Gorghiu consideră că hotărârea Congresului Extraordinar al PNL de a solicita demisia sa şi a celor patru colegi liberali este una abuzivă, care adânceşte o ruptură în PNL.

„Eu ca fost preşedinte am şi dreptul, dar am şi obligaţia şi am spus-o lui Bolojan în ultima şedinţă de Birou Politic Naţional să atragă atenţia că această ruptură, dacă are loc, va fi în detrimentul Partidului Naţional Liberal. Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea de exprimare şi de conştiinţă în interiorul partidului”, a afirmat Alina Gorghiu, la Antena 3 duminică, după adoptarea cu unanimitate de voturi, în Congresul Extraordinar al PNL, a deciziei privind solicitarea demisiei sale şi a lui Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma.

Bolojan a dus PNL în impas

Gorghiu crede că din cauza lui Ilie Bolojan s-a ajuns în situaţia actuală „de impas”, spunând că „opţiunile personale” ale preşedintelui PNL au condus la această situaţie.

„Dacă eu sunt în situaţia aceasta de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu este pentru că e foarte stăpân pe situaţie, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal mâine va fi învestit în Parlamentul României şi că situaţia României va fi deblocată”, a spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă va fonda un alt partid, Gorghiu a răspuns: „Vom reveni în PNL pentru că PNL este un partid istoric, care ştie ce înseamnă legea, respectul de sine, libertatea de exprimare şi de conştiinţă”.

Rareș Bogdan: „De ce trebuie să fie PNL sluga USR?”

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a lansat un atac fără precedent la adresa direcției actuale a PNL chiar în ziua Congresului partidului, avertizând printr-un manifest virulent că formațiunea riscă să își înlocuiască identitatea istorică „cu agenda neoprogresistă”.

Acesta a condamnat ferm influența mișcării „woke” și a ideologiei de gen în rândul unor vicepreședinți liberali, subliniind că deschiderea către „userism” și forțele politice care în trecut au încercat să demoleze PNL reprezintă o trădare directă a valorilor tradiționale, a familiei creștine și a conservatorismului doctrinar.

În viziunea sa, alinierea la corectitudinea politică agresivă și la tacticile de tip cancel culture nu face decât să strivească libertatea economică și independența cetățenilor, transformând partidul într-o anexă ideologică lipsită de coloană vertebrală.

Bolojan, un „farseur nepriceput și agresiv” care a distrus economia

Principala țintă a tiradei sale a fost Ilie Bolojan, pe care Rareș Bogdan l-a numit un „farseur nepriceput și agresiv”, acuzându-l direct de distrugerea macroeconomiei naționale în ultimul an prin măsuri de micromanagement ineficiente și creșteri aberante de taxe.

Politicianul a prezentat un bilanț sumbru al actualei guvernări liberale, punctând închiderea a peste 100.000 de firme românești, cinci trimestre consecutive de scădere a consumului și o factură lunară uriașă de un miliard de euro doar pentru plata dobânzilor. Invocând avertismentele istorice ale lui Ion Rațiu, Rareș Bogdan a atras atenția că România se află în buza unui colaps financiar de proporții și riscă scenariul dramatic al Greciei, motiv pentru care le-a cerut colegilor de partid să respingă promisiunile noului „Mesia ideologic” și să oprească risipa de stat înainte ca țara să își piardă complet suveranitatea economică.

Hubert Thuma: „Bolojan face USR-izarea PNL”

Hubert Thuma, unul dintre liderii taberei critice la adresa actualei conduceri, a lansat un atac dur pe Facebook împotriva lui Ilie Bolojan, acuzându-l că moțiunea sa, „Modernizare cu Rădăcini”, este de fapt o „USR-izare” mascată a partidului și o platformă de reinserție pentru proiecte politice eșuate.

Thuma, venit din PSD, a condamnat ferm noua organigramă în care funcții de conducere sunt oferite unor figuri sosite recent în partid, precum Dragoș Pîslaru, în timp ce mii de aleși locali, primari și președinți de consilii județene care au construit PNL în teritoriu sunt marginalizați și transformați în simpli spectatori.

Liderul liberal a avertizat că deciziile lui Bolojan calcă în picioare decenii de muncă și istorie liberală, lăsând deschisă o întrebare legitimă pentru baza partidului: „când vor realiza membrii că noua construcție politică nu mai are nicio legătură cu valorile pentru care au luptat?”

Congresul liberalilor, care a avut loc azi, 21 iunie 2026, la Romexpo, s-a încheiat cu un vot masiv în favoarea lui Ilie Bolojan și a moțiunii pe care o propune, acesta obținând 1.769 de voturi dintr-un total de 1.842 de opțiuni exprimate, în timp ce 73 de voturi au fost anulate.

Congresul Extraordinar al PNL a început duminică, 21 iunie 2026, la 12.00, la Romexpo, cu participarea a 2.500 de delegați. „Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă astăzi cine este și ce vrea să fie”, așa și-a început Ilie Bolojan discursul.











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