Croația retrage definitiv permisul, Serbia doar îl suspendă

Legislația croată prevede confiscarea definitivă a permisului după acumularea a 12 puncte de penalizare pentru șoferii experimentați și 9 puncte pentru cei începători, pe o perioadă de doi ani. În Serbia, însă, permisul este doar suspendat temporar, fără a fi necesară refacerea examenului auto, relatează portalul de știri Blic, partea a grupului Ringier.

În Croația, revocarea permisului presupune o sancțiune severă. După perioada de interdicție, ce durează doi ani, șoferul trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte, inclusiv un control medical și reînceperea școlii de șoferi de la zero. Conform publicației „Poslovni dnevnik”, șoferii sunt tratați ca începători absoluti, indiferent de experiența anterioară.

În Serbia, reglementările sunt mai flexibile. După cum explică Damir Okanović de la Comitetul pentru Siguranța Rutieră, șoferii care își pierd temporar permisul trebuie să participe la un seminar de 40 de ore pentru conducători auto neglijenți.

„După executarea sancțiunii și plata amenzilor, permisul este returnat fără a fi necesară o reexaminare completă”, menționează Okanović.

Pragul punctelor de penalizare diferă semnificativ între cele două țări

Un alt aspect care diferențiază cele două țări este numărul de puncte de penalizare necesare pentru revocarea permisului. În Croația, șoferii experimentați își pierd permisul la 12 puncte, iar cei începători la 9 puncte. În schimb, în Serbia, permisul este suspendat după 18 puncte pentru șoferii experimentați și tot 9 pentru începători, oferind astfel mai multă flexibilitate contravenienților.

În ambele țări, anumite infracțiuni grave conduc rapid la pierderea permisului. În Croația, șoferii care depășesc limita de viteză cu peste 50 km/h sau refuză testarea pentru alcool și droguri riscă să atingă rapid pragul de punctaj. În Serbia, infracțiuni similare, precum conducerea sub influența alcoolului peste 1,2‰ sau trecerea prin mai multe semafoare roșii, pot aduce până la 18 puncte de penalizare.

Un avantaj semnificativ pentru șoferii din Serbia este faptul că suspendarea permisului nu afectează direct locul de muncă. „Având în vedere că permisul este doar retras temporar, angajatorul nu poate rezilia contractul de muncă, ci doar să relocheze angajatul la alte sarcini”, explică Okanović.

