„Că N. Ciucă e un plagiator, și încă unul nătâng, care nici să plagieze nu e în stare fără ajutor, pentru mine este evident după ce am citit materialul publicat de Emilia Șercan. Dar un verdict oficial de plagiat nu poate da decât organul specializat, CNADTCU. Care nu are cum s-o facă.”, a scris gazetarul.

Gazetarul a afirmat că faptul că premierul Ciucă blochează „cu ajutorul organelor” acțiunea CNADTCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare), „pe care tot el o ceruse”, este încă o dovadă a vinovăției sale.

După ce am analizat o viață întreagă dejecțiile și abjecțiile figurilor publice, pot să spun un lucru: cu cât prăpastia între ce vrea să pară și ce este în realitate un personaj politic este mai largă și adâncă, cu atât înverșunarea respectivului de a-și apăra impostura merge până la prin orice mijloace. Cristian Tudor Popescu:

Gazetarul a făcut referire și la cazul jurnalistei Emiliei Șercan, declarând că „o crede” când spune că se simte în pericol, în contextul amenințărilor primite după dezvăluirea plagiatului în teza de doctorat a lui Nicoale Ciucă și al „scurgerii” pe internet, din interiorul Poliției, ale unor capturi de ecran depuse ca dovezi de amenințare.

„O cred. Pentru că, dincolo de ce am scris până acum, mai e un argument, poate cel mai puternic. Ciucă nu e numai un plagiator, e mult mai mult decât atât: un uriaș și periculos impostor.”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Jurnalista Emilia Şercan a acuzat, pe 4 aprilie, că autorităţile au orchestrat o operaţiune de „kompromat” împotriva sa, după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă a fost plagiată, iar acum, potrivit lui Șercan, autoritățile încearcă să muşamalizeze această acţiune.

Totodată, Şercan a acuzat Poliția Română că „a scurs” în presă o captură de ecran depusă ca probă într-un dosar legat de amenințările primite din partea unei persoane necunoscute care intrase în posesia unor fotografii private ale jurnalistei.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a transmis pe 5 aprilie că Executivul susţine libertatea presei și că premierul Nicolae Ciucă a cerut „autorităților competente ca orice formă de intimidare a jurnaliștilor să fie investigată, iar vinovații trași la răspundere”.

