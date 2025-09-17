Kate Middleton a fost remarcată la înmormântarea Ducesei de Kent, unde a arătat atât eleganță, cât și semne subtile de oboseală. În timpul ceremoniei religioase de la Catedrala Westminster, prințesa de Wales și membrii familiei regale au stat lângă sicriul Ducesei, iar la final, Kate a spus „la revedere” regelui Charles cu un sărut pe ambii obraji și o reverență scurtă, ținându-i mâna pe umăr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Această interacțiune a scos în evidență legătura strânsă dintre Kate și regele Charles, care a numit-o „nora mea iubită” la un banchet de stat în Kenya, amintind de momentul în care prințul William a cerut-o în căsătorie în 2010. Relația lor s-a consolidat și mai mult după ce amândoi au primit diagnostice de cancer în 2024, creând o legătură specială între viitoarea regină și suveran.

În ciuda gesturilor calde și a zâmbetului menținut, fotografiile au arătat o ușoară paliditate și tensiune pe chipul prințesei, sugerând că programul intens al angajamentelor regale își pune amprenta asupra ei. Publicul a remarcat subtila fragilitate din apariția sa, care contrastează cu imaginea elegantă și sigură pe care Kate Middleton o transmite de obicei.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Ducesa de Kent a murit pe 4 septembrie

Membrii familiei regale și-au luat rămas bun de la Ducesa de Kent la înmormântarea sa, după ce aceasta a decedat pe 4 septembrie. Katharine a intrat în familia regală prin căsătoria cu verișorul Reginei Elisabeta, Ducele de Kent.

Printre participanții la funeralii s-au aflat numeroși membri ai familiei regale, inclusiv Prințesa Anne și soțul ei, Sir Timothy Laurence, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prințul Andrew și fosta sa soție Sarah Ferguson, Prințul și Prințesa Michael de Kent, precum și Ducele și Ducesa de Gloucester.