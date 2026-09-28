Hernán, victima unei tentative de jaf din 10 septembrie 2025, în Palermo, Buenos Aires, critică decizia judecătoarei Laura De Marinis de a elibera un minor de 14 ani implicat în incident, relatează Clarin. Acesta a fost unul dintre cei patru suspecți reținuți de poliție după ce au încercat să-l jefuiască.

Un bărbat pe nume Hernán, care a fost victima unei tentative de jaf în zorii zilei de 10 septembrie 2025, în cartierul Palermo din Buenos Aires, și-a exprimat nemulțumirea față de decizia judecătoarei Laura De Marinis, care a dispus eliberarea unui minor de 14 ani implicat în incident.

„Se vede că ea nu merge pe stradă”, a declarat Hernán, la postul de radio Radio Mitre.

Incidentul din Palermo: „Dă-ne tot! Prinde-l”

Hernán a relatat cum, în timp ce mergea pe străzile Godoy Cruz și Charcas, a observat un grup de cinci indivizi.

„Erau doi la colț, iar când am început să merg spre mijlocul străzii, au apărut alți trei. Am întors capul și am văzut cum trei dintre ei traversau strada cu o atitudine suspectă, așa că am început să alerg. Au început să mă urmărească, strigând: «Dă-ne tot!», «Prinde-l!»”, a povestit bărbatul.

În cele din urmă, Hernán a fost salvat de intervenția a doi polițiști pe motocicletă care au reușit să prindă patru dintre suspecți.

Potrivit informațiilor pe care le-a auzit ulterior, trei dintre atacatori aveau 16 ani, iar unul era un minor de 14 ani, deja cunoscut cu antecedente penale.

Cu toate acestea, Hernán nu a fost chemat să participe la audierile procesului.

Critici la adresa deciziei judecătorești

Decizia judecătoarei de a-l elibera pe minorul de 14 ani a fost întâmpinată cu critici aspre, inclusiv din partea autorităților locale, care au cerut un proces împotriva judecătoarei pentru presupusa sa proastă gestionare a cazului.

Hernán și-a exprimat frustrarea față de această hotărâre: „Nu am nimic personal cu judecătoarea sau cu acești oameni. Dar dacă eliberează minorul și îl lasă să se întoarcă în același loc, nu văd sensul. Unde este sprijinul statului?”.

„Victima nu a suferit leziuni fizice și nu a fost vorba de violență fizică”

Judecătoarea Laura De Marinis a explicat, într-un interviu acordat publicației +Perfil, că decizia sa se bazează pe faptul că victima nu a suferit leziuni fizice și că nu a fost vorba de violență fizică în timpul incidentului.

Totuși, Hernán a respins această justificare, spunând: „Am trăit cu nervozitate acel moment, pentru că am mai avut de trei ori arma pusă la cap și nu aveam chef să trec prin asta din nou”.

Dispută juridică și politică

Decizia judecătoarei a intrat în contradicție cu noul Regim Penal pentru Minori din Argentina, atrăgând critici din partea Guvernului național și inițiativa autorităților din Buenos Aires de a solicita un proces disciplinar pentru a o demite pe judecătoare.

De Marinis a subliniat însă că hotărârea sa se aplică doar acestui caz specific și că „nu este un mesaj de impunitate”.