Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a obținut medalia de bronz la Balcaniada de Informatică. Performanța elevului timișorean a fost sărbătorită de comunitatea colegiului, care i-a transmis un mesaj de felicitare pentru rezultatul obținut la competiția internațională.

Elev din Timișoara, premiat la Balcaniada de Informatică 2026

Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică.

„Ce veste minunată de la Sarajevo! Vlad Muntoiu a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică! L-am încurajat cu toții încă de la ceremonia de deschidere a anului școlar, iar astăzi îl aplaudăm cu toată puterea noastră pentru performanța pe care a obținut-o!”, au transmis reprezentanții colegiului.

Comunitatea Colegiului Național C.D. Loga a subliniat efortul depus de elev pentru a ajunge la această performanță.

„Suntem mândri de tine, Vlad - de talentul tău, de munca și perseverența care te-au adus până aici și de felul în care reprezinți LOGA și România la cel mai înalt nivel. Astăzi, întreaga comunitate LOGA te aplaudă la scenă deschisă!”, a mai transmis Colegiul din Timișoara.

La Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori (JBOI 2026), în perioada 22 - 28 septembrie 2026. Elevi din 14 țări au participat la această competiție.

Olimpiada este o competiție de programare algoritmică, care presupune gândire logică și matematică, cunoștințe de algoritmi și structuri de date, precum și capacitatea de a rezolva probleme complexe de programare, spun organizatorii.

România, patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică

Performanța lui Vlad Muntoiu se adaugă rezultatelor obținute de elevii români la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică, Balcaniada pentru seniori (BOI), desfășurată în perioada 14-20 septembrie, la Tirana, în Albania.

Lotul României a obținut în total patru medalii: una de aur, două de argint și una de bronz.

Medaliile au fost câștigate de:

Ștefan-Cătălin Savu, de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești - medalie de aur;

Matei Neacșu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de argint;

Cezar-Luca Mironov, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de argint;

Luca-Valentin Mureșan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de bronz.

La competiția pentru seniori au participat peste 75 de elevi din 18 țări.