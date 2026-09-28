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Un elev din Timișoara a urcat pe podium la Balcaniada de Informatică: „Îl aplaudăm cu toată puterea”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Vlad Muntoiu, elev din Timișoara, a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică
Vlad Muntoiu, medalie de bronz la Balcaniada de Informatică 2026 Sursa foto: Facebook/ Colegiul National C.D.Loga Timisoara
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Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a obținut medalia de bronz la Balcaniada de Informatică. Performanța elevului timișorean a fost sărbătorită de comunitatea colegiului, care i-a transmis un mesaj de felicitare pentru rezultatul obținut la competiția internațională.

Cuprins:

Elev din Timișoara, premiat la Balcaniada de Informatică 2026

Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică.

„Ce veste minunată de la Sarajevo! Vlad Muntoiu a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică! L-am încurajat cu toții încă de la ceremonia de deschidere a anului școlar, iar astăzi îl aplaudăm cu toată puterea noastră pentru performanța pe care a obținut-o!”, au transmis reprezentanții colegiului.

Comunitatea Colegiului Național C.D. Loga a subliniat efortul depus de elev pentru a ajunge la această performanță.

„Suntem mândri de tine, Vlad - de talentul tău, de munca și perseverența care te-au adus până aici și de felul în care reprezinți LOGA și România la cel mai înalt nivel. Astăzi, întreaga comunitate LOGA te aplaudă la scenă deschisă!”, a mai transmis Colegiul din Timișoara.

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La Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori (JBOI 2026), în perioada 22 - 28 septembrie 2026. Elevi din 14 țări au participat la această competiție.

Olimpiada este o competiție de programare algoritmică, care presupune gândire logică și matematică, cunoștințe de algoritmi și structuri de date, precum și capacitatea de a rezolva probleme complexe de programare, spun organizatorii.

România, patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică

Performanța lui Vlad Muntoiu se adaugă rezultatelor obținute de elevii români la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică, Balcaniada pentru seniori (BOI), desfășurată în perioada 14-20 septembrie, la Tirana, în Albania.

Lotul României a obținut în total patru medalii: una de aur, două de argint și una de bronz.

Medaliile au fost câștigate de:

  • Ștefan-Cătălin Savu, de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești - medalie de aur;
  • Matei Neacșu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de argint;
  • Cezar-Luca Mironov, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de argint;
  • Luca-Valentin Mureșan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de bronz.
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La competiția pentru seniori au participat peste 75 de elevi din 18 țări.

Printre țările participante s-au numărat Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia și Turcia. La competiție au fost prezente și țări invitate, printre care Arabia Saudită, Georgia, Kârgâzstan, Turkmenistan și Ucraina.

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Tags: educatie România Stiri Timisoara olimpiada elevi
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