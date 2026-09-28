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Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a obținut medalia de bronz la Balcaniada de Informatică. Performanța elevului timișorean a fost sărbătorită de comunitatea colegiului, care i-a transmis un mesaj de felicitare pentru rezultatul obținut la competiția internațională.
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Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică.
„Ce veste minunată de la Sarajevo! Vlad Muntoiu a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică! L-am încurajat cu toții încă de la ceremonia de deschidere a anului școlar, iar astăzi îl aplaudăm cu toată puterea noastră pentru performanța pe care a obținut-o!”, au transmis reprezentanții colegiului.
Comunitatea Colegiului Național C.D. Loga a subliniat efortul depus de elev pentru a ajunge la această performanță.
„Suntem mândri de tine, Vlad - de talentul tău, de munca și perseverența care te-au adus până aici și de felul în care reprezinți LOGA și România la cel mai înalt nivel. Astăzi, întreaga comunitate LOGA te aplaudă la scenă deschisă!”, a mai transmis Colegiul din Timișoara.
La Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori (JBOI 2026), în perioada 22 - 28 septembrie 2026. Elevi din 14 țări au participat la această competiție.
Olimpiada este o competiție de programare algoritmică, care presupune gândire logică și matematică, cunoștințe de algoritmi și structuri de date, precum și capacitatea de a rezolva probleme complexe de programare, spun organizatorii.
Performanța lui Vlad Muntoiu se adaugă rezultatelor obținute de elevii români la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică, Balcaniada pentru seniori (BOI), desfășurată în perioada 14-20 septembrie, la Tirana, în Albania.
Lotul României a obținut în total patru medalii: una de aur, două de argint și una de bronz.
Medaliile au fost câștigate de:
La competiția pentru seniori au participat peste 75 de elevi din 18 țări.
Printre țările participante s-au numărat Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia și Turcia. La competiție au fost prezente și țări invitate, printre care Arabia Saudită, Georgia, Kârgâzstan, Turkmenistan și Ucraina.